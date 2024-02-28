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Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 1 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.

28 Şubat 2024 Çarşamba 10:15
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 






Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), Sevgili David (Dear David), Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ayı Teddy'nin Maceraları (Teddy's Christmas), Şaşkın Damat (Abo Nasab), İki Nehir Arasında, Senden Başka (Anyone But You) ve Derin Tehlike (Beneath the Surface) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden gerilime, bilim kurgudan belgesele ve animasyona önemli yapımların Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), Sevgili David (Dear David), Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ayı Teddy'nin Maceraları (Teddy's Christmas), Şaşkın Damat (Abo Nasab), İki Nehir Arasında, Senden Başka (Anyone But You) ve Derin Tehlike (Beneath the Surface) filmlerinin içerisinde bulunduğu 1 Mart Cuma haftasının vizyon programı ve detayları 1 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları.
 

1 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

 

  • Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir. Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceğini korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.
  • Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), yardıma ihtiyacı olan bir şehri kurtarmak için mücadele eden Altıngaga ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Tavukların arasında büyüyen, kendisine uçamayacağı söylenen ve buna inanıp artık uçamayacağını düşünen küçük sevimli karga Altıngaga'nın en büyük isteği tanınmaktır. İçgüdülerinin peşinden giden Altıngaga, uçmayı öğrenince, kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar verir. Ekibi ile birlikte Kuşlar Şehri'ne giden Altıngaga, orada yardıma muhtaç bir şehirle karşılaşır. Artık Altıngaga ve arkadaşlarının yeni görevi bu şehri kurtarmaktır…
  • John McPhail yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın gerilim filmlerinden Sevgili David (Dear David), şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sakin bir yaşam süren bir çizgi roman sanatçısı Adam Ellis, bir gün dairesinin köşesinde boş bir sallanan sandalyenin hareket ettiğini görür ve o andan itibaren uyuyamaz hale gelir. Adam, David adındaki ölü bir çocuğun hayaletinin kendisine musallat olduğuna inanmaya başlar. Adam, patronu tarafından "Sevgili David" konusuna devam etmesi konusunda teşvik edilir ancak çok geçmeden sanal ve gerçek olan üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlar…
  • Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ahmet Kaya’nın vatana dönüş hikayesini konu ediniyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Ahmet Kaya'nın toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, “Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?”, “Neden Ahmet Kaya?”, “Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?”, “Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?” gibi pek çok soru cevaplandırılıyor. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.
  • Mısırlı yönetmen Rami Imam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat (Abo Nasab), düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikayesini konu ediniyor. İlginç bir kişiliğe sahip çocuk doktoru Ali, nişanlısı Dalia ile evlenmek üzeredir. Düğün günü eski bir dolandırıcı olan gelinin babası Daoud'un hapisten çıkmasıyla beklenmedik olaylar yaşanır. Ali kendisini bir anda bir çetenin intikam savaşının ortasında bulur. Bu durum, düğün gününü ve heyecanla beklediği balayını mahveder.
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Vizyon Filmleri
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