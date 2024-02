Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), Sevgili David (Dear David), Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ayı Teddy'nin Maceraları (Teddy's Christmas), Şaşkın Damat (Abo Nasab), İki Nehir Arasında, Senden Başka (Anyone But You) ve Derin Tehlike (Beneath the Surface) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden gerilime, bilim kurgudan belgesele ve animasyona önemli yapımların Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), Sevgili David (Dear David), Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ayı Teddy'nin Maceraları (Teddy's Christmas), Şaşkın Damat (Abo Nasab), İki Nehir Arasında, Senden Başka (Anyone But You) ve Derin Tehlike (Beneath the Surface) filmlerinin içerisinde bulunduğu 1 Mart Cuma haftasının vizyon programı ve detayları 1 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları.



1 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları