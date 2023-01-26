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Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 27 Ocak Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. 

26 Ocak 2023 Perşembe 15:17
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 


Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Çizmeli Kedi: Son Dilek (Puss in Boots: The Last Wish), Demir Kadın Neslican, Ainbo (AINBO: Spirit of the Amazon), Uçak (Plane), İfrit-i Cin ve Maskeli Balo (Mascarade) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Animasyondan aksiyona, dramdan korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Çizmeli Kedi: Son Dilek (Puss in Boots: The Last Wish), Demir Kadın Neslican, Ainbo (AINBO: Spirit of the Amazon), Uçak (Plane), İfrit-i Cin ve Maskeli Balo (Mascarade) filmlerinin vizyona gireceği 27 Ocak Cuma gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor.

27 Ocak Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Universal yapımı bir animasyon filmi olan Çizmeli Kedi: Son Dilek (Puss in Boots: The Last Wish), cesur bir kanun kaçağı olan Çizmeli Kedi’nin hikâyesini anlatıyor.

Sahip olduğu dokuz canından sekizini kullanan Çizmeli Kedi, kaybettiği sekiz canını geri almak için bugüne kadarki en büyük macerasına çıkıyor. Ancak bu macerada eski ortağı ve düşmanı olan Yumuşak Pati Kitty’den de yardım istemesi gerekiyor.

Yönetmenliğini Özgür Bakar‘ın yaptığı yerli dram filmi Demir Kadın Neslican, yaşam mücadelesiyle birçok kişiye ilham olan Neslican Tay'ın hikâyesini anlatıyor. Yaşadığı hastalık sonucu bacağını kaybeden Neslican, her şeye rağmen hayata tutunmaya ve mutlu olmaya çalışıyor. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda ise Naz Çağla Irmak, İlker Aksum ve Deniz Uğur bulunuyor.

Bu hafta vizyona girecek ikinci animasyon filmi olan Ainbo (AINBO: Spirit of the Amazon), Amazon’un kalbinde yaşayan Ainbo’nun macera dolu hikâyesini işliyor. Genç ve cesur bir kız olan Ainbo’nun yaşadığı cennet gibi ormanı, yeraltı kaynakları nedeniyle yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun üzerine cesur kız, hayvan dostlarını da toplayarak yuvasını korumak için büyük bir maceraya atılıyor.

Jean-François Richet’in yönetmenliğini yaptığı yabancı aksiyon filmi Uçak (Plane), yıldırım düşmesi sonucu hasar alan bir uçağın, savaş alanına dönmüş bir adaya inmesiyle başlıyor. Uçağı adaya indirerek yolcuların hayatını kurtaran Pilot Brodie Torrance ise bu kötü olayın sadece başlangıç olduğunu adaya inince fark ediyor. Bütün yolcuların tehlikeli zorbalar tarafından rehin alınması üzerine Torrance, FBI tarafından başka bir yere transfer edilmek için uçağa alınan suçlu Louis Gaspare’den yardım almak zorunda kalıyor.

Ertuğrul Yüreklikul’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi İfrit-i Cin, epilepsi hastası olan Aziz’in korku dolu hikâyesini anlatıyor. 
Aziz araç kullanırken hamile bir kadına çarparak kadının ve bebeğin ölümüne sebep oluyor. Aziz kimseye görünmeden olay yerinden kaçmayı başarıyor ama ölen kadının eşi bir büyücü bulup, kazayı yapan kişiye bir ölüm büyüsü yaptırıyor. Bunun üzerine Aziz’in hayatı tam bir kâbusa dönüyor.

Ünlü yönetmen Nicolas Bedos’un yönettiği Maskeli Balo (Mascarade), bir kaza sonucu kariyeri sonlanan yakışıklı dansçı Adrien’in hikâyesini işliyor. Günlerini Fransız Riviera’sında geçimini sağlayan eski sinema yıldızı Martha’yla zaman öldürerek geçiren Adrien, son derece çekici Margot ile tanışınca hayatı tümden değişiyor. İkili, daha parlak bir yaşantı hayaliyle şeytani bir komplo ve duygusal bir maskeli balonun peşine düşüyorlar. 

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Yeni FilmlerVizyon Filmleri
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