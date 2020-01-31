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“Bu Oyunun Kuyruğu Var” Beylikdüzü Migros AVM’de 

Beylikdüzü Migros AVM, 2 Şubat Pazar günü tüm çocukları “Bu Oyunun Kuyruğu Var” isimli çocuk tiyatrosunu izlemeye davet ediyor.

31 Ocak 2020 Cuma 09:31
“Bu Oyunun Kuyruğu Var” Beylikdüzü Migros AVM’de 

Bu Oyunun Kuyruğu Var” Beylikdüzü Migros AVM’de 

Beylikdüzü Migros AVM, 2 Şubat Pazar günü tüm çocukları “Bu Oyunun Kuyruğu Var” isimli çocuk tiyatrosunu izlemeye davet ediyor.



Beylikdüzü Migros AVM, sömestrde de çocukları birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor. 2 Şubat Pazar günü saat 15.00 ve 16.00 da “Bu Oyunun Kuyruğu Var” isimli çocuk tiyatrosu Beylikdüzü Migros AVM’de sergileniyor.

Tüm çocukların ücretsiz olarak izleyebileceği oyun, ormana kapan kuran bir avcının tuzağına düşen kedinin, onu kurtarıp kurtarmamakta kararsız kalan fareyle yaşadıklarını konu ediyor. Dostluğu ve iyiliği anlatan oyun çocuklara, kim olduğunu düşünmeden zorda kalan birine ne olursa olsun yardım etmek gerektiğini eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

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Bu Oyunun Kuyruğu VarMigros Avm
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