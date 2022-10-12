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Burçe Karaca, 15 Ekim'de İyilik Konseri'nde sahne alıyor

Piyanist ve besteci Burçe Karaca, Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı yararına düzenlenecek etkinlikte 15 Ekim'de sahne alıyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba 18:46
Burçe Karaca, 15 Ekim'de İyilik Konseri'nde sahne alıyor

Burçe Karaca, 15 Ekim'de İyilik Konseri'nde sahne alıyor


Yardım konserlerinde adını sıkça söz ettiren piyanist ve besteci Burçe Karaca,  konserlerine bir yenisini daha ekliyor. Karaca, 15 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’ da kültürel ve maddi desteklerle çok yönlü olarak insana, hayvana ve doğaya dokunan eşitsizliklerin azalması farkındalıkların çoğalması amacıyla kurulan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nın kendi binasında düzenlediği gecede özel bir konser verecek.

Burçe Karaca, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, saat  19:00’da Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ile birlikte düzenleyecek olduğu  konserle birlikte sosyal dayanışma projelerine bir yeni konser daha ekliyor. Sanata olan borcunu, sanat aracılığıyla kazandığını genç sanatçılara vakfederek ödemeyi hedeflemiş iki kardeşin kurduğu Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı aracılığıyla gerçekleşecek bu ücretsiz etkinliğe katılım için vakfın sosyal medya hesaplarına ulaşmak yeterli.

Burçe Karaca 2020 Aralık ayında 6 adet solo piyano için parça ile birlikte ilk albümünü yayınladı. Konserde solo piyano için yazdığı parçaların yanı sıra, Ekim ayında yayınlanacak olan albümünden, hepsi piyano eşlikli, yaylı enstrümanların da dahil olduğu bir program sunulacaktır.

Burçe Karaca 1989 yılında Ankara'da dogdu. Müzik hayatına, ailesinin yönlendirmeleri sonucu beş yaşında piyano dersleri ile başlayan Karaca, lisede Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi flüt bölümünden mezun oldu. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünü birincilikle ve tam bursla kazandı. Takip eden sene, ikinci dal okumak üzere girdigi piyano bölumü sınavında da başarı göstererek bu bölümde de okumaya hak kazandı. Üniversite eğitimini iki bölümden de birincilikle mezun olarak tamamladı. Klasik piyano repertuvarını çok severek çalışmakla beraber, 3 Aralık 2020 tarihinde 6 parçadan oluşan "Moving Along the Blanks" adlı ilk albümünü yayinladi. Sinematik / neoklasik ve minimalist tarzda yazılmış bu eserlerin nota kitabı, Notacini Yayınları aracılığı ile Temmuz ayında dinleyiciler ile bulustu. Sanatçı, ikinci albüm çalışmasında solo piyanonun dışına çıkarak yaylı enstrümanları da dahil etti. Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak olan albüm tüm dijital platformlardan kısa bir süre içinde erişilebilir olacak.

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Burçe Karaca
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