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Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Bursa’da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için daha önce “Bursa’nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sokak Sanatçıları Festivali düzenliyor. Festival boyunca Bursa’nın sokakları müziğin ritmiyle şenlenecek.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:46
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor | Sokaklar müziğin ritmiyle şenlenecek

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Sokak Sanatçıları Festivali’ne start veriyor. 1 - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemler alındı.

1 Haziran Salı günü saat 14.00’daki açılış korteji ile başlayacak festival kapsamında 1 ve 2 Haziran tarihlerinde şehrin 10 farklı noktasında performanslarını sergileyecek olan sanatçılar, 3 Haziran’da dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici’nin final konserinin eşliğinde müzikseverlerle buluşacak.

Sokak sanatçılarının performansı ile başlayacak olan final konserinde konuk sanatçı Constantin Moscovici kendi ekibiyle birlikte Orkestra Şube Müdürlüğü’nden sanatçılarla beraber sahne alacak. Moscovici, Türk müziğine ait eserleri kendine has yorumuyla sergileyecek. Final konseri 3 Haziran günü saat 18:00’da Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Moscovici konseri, tüm müzisyenlerin eşlik edeceği bir eserle tamamlanacak. Final konserinin biletlerine ise webden (http://market.bursakultur.com), TKM Gişeden veya konser günü Açık Hava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabilecek.

Herkes için her yerde sanat

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Herkes için her yerde kültür ve sanat’ mottosuyla çalıştıklarını hatırlatarak, Sokak Sanatçıları Festivali’nin de bu prensip doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Sokak müzisyenlerinin sağlıklı bir ortamda sanatlarını icra edebilmesi için kısa süre önce devreye aldıkları “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesinin hem vatandaşlardan hem de sokak müzisyenlerinden büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu çalışmayı ‘Sokak Sanatçıları Festivali’ne dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi bu coşkuyu tüm Bursalılarla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her bir bireye hizmet vermenin derdindeyiz. Projeye katılan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sokak Sanatçıları Festival Programı:

01 HAZİRAN 2021 SALI

14.00 - Festival Açılış Korteji (Cumhuriyet caddesinden başlayacak, Zafer Plaza YKM önünde son bulacak.)

14:30 - Açılış Konuşmaları

14:45 - Sokak  Sanatçıları Performansı

16:00 -20.00 Sokak Müzisyenlerinin 10 noktada performansı

Zafer Plaza YKM Önü

Gölyazı Ağlayan Çınar

Nilüfer Müzik Parkı

Gemlik Sahil Park Yanı

Osmangazi Metro İstasyonu

Mudanya Mütareke Evi Önü

Kestel Belediye Binası Önü

Gürsu Belediye Binası Önü

Kültür Park Havuz Kenarı

Kent Müzesi Önü

2.GÜN / 02 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

16:00 – 20:00 Sokak Müzisyenlerinin 10 noktada performansı

Zafer Plaza YKM Önü

Gölyazı Ağlayan Çınar

Nilüfer Müzik Parkı

Gemlik Sahil Park Yanı

Osmangazi Metro İstasyonu

Mudanya Mütareke Evi Önü

Kestel Belediye Binası Önü

Gürsu Belediye Binası Önü

Kültür Park Havuz Kenarı

Kent Müzesi Önü

16:00 - 19:00 - Konuk Sanatçı Constantin Moscovici ile performans gösteren Sokak Müzisyenlerine ziyaret yapılması.

3.GÜN / 03 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

18.00 - Festival Final Programı (Açık Hava Tiyatrosu)

18:15 - Açılış Konuşmaları

19:00 - Sokak Müzisyenlerinin İcrası

20:00 - Constantin Moscovici Sahnesi

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Bursa Sokak SanatçılarıBursaFestivalSokak Sanatçıları
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