Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor | Sokaklar müziğin ritmiyle şenlenecek
Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Sokak Sanatçıları Festivali’ne start veriyor. 1 - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemler alındı.
1 Haziran Salı günü saat 14.00’daki açılış korteji ile başlayacak festival kapsamında 1 ve 2 Haziran tarihlerinde şehrin 10 farklı noktasında performanslarını sergileyecek olan sanatçılar, 3 Haziran’da dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici’nin final konserinin eşliğinde müzikseverlerle buluşacak.
Sokak sanatçılarının performansı ile başlayacak olan final konserinde konuk sanatçı Constantin Moscovici kendi ekibiyle birlikte Orkestra Şube Müdürlüğü’nden sanatçılarla beraber sahne alacak. Moscovici, Türk müziğine ait eserleri kendine has yorumuyla sergileyecek. Final konseri 3 Haziran günü saat 18:00’da Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Moscovici konseri, tüm müzisyenlerin eşlik edeceği bir eserle tamamlanacak. Final konserinin biletlerine ise webden (http://market.bursakultur.com), TKM Gişeden veya konser günü Açık Hava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabilecek.
Herkes için her yerde sanat
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Herkes için her yerde kültür ve sanat’ mottosuyla çalıştıklarını hatırlatarak, Sokak Sanatçıları Festivali’nin de bu prensip doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Sokak müzisyenlerinin sağlıklı bir ortamda sanatlarını icra edebilmesi için kısa süre önce devreye aldıkları “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesinin hem vatandaşlardan hem de sokak müzisyenlerinden büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu çalışmayı ‘Sokak Sanatçıları Festivali’ne dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi bu coşkuyu tüm Bursalılarla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her bir bireye hizmet vermenin derdindeyiz. Projeye katılan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sokak Sanatçıları Festival Programı:
01 HAZİRAN 2021 SALI
14.00 - Festival Açılış Korteji (Cumhuriyet caddesinden başlayacak, Zafer Plaza YKM önünde son bulacak.)
14:30 - Açılış Konuşmaları
14:45 - Sokak Sanatçıları Performansı
16:00 -20.00 Sokak Müzisyenlerinin 10 noktada performansı
Zafer Plaza YKM Önü
Gölyazı Ağlayan Çınar
Nilüfer Müzik Parkı
Gemlik Sahil Park Yanı
Osmangazi Metro İstasyonu
Kestel Belediye Binası Önü
Gürsu Belediye Binası Önü
Kültür Park Havuz Kenarı
Kent Müzesi Önü
2.GÜN / 02 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
16:00 – 20:00 Sokak Müzisyenlerinin 10 noktada performansı
Zafer Plaza YKM Önü
Gölyazı Ağlayan Çınar
Nilüfer Müzik Parkı
Gemlik Sahil Park Yanı
Osmangazi Metro İstasyonu
Mudanya Mütareke Evi Önü
Kestel Belediye Binası Önü
Gürsu Belediye Binası Önü
Kültür Park Havuz Kenarı
Kent Müzesi Önü
16:00 - 19:00 - Konuk Sanatçı Constantin Moscovici ile performans gösteren Sokak Müzisyenlerine ziyaret yapılması.
3.GÜN / 03 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
18.00 - Festival Final Programı (Açık Hava Tiyatrosu)
18:15 - Açılış Konuşmaları
19:00 - Sokak Müzisyenlerinin İcrası
20:00 - Constantin Moscovici Sahnesi