Çağdaş Asya Sanatı Bodrum’da

Tayvan kökenli çağdaş sanatçı Melek Anqi, Türkiye’nin gözde tatil ve sanat lokasyonu Bodrum’da MAJİ Art’ın düzenlediği özel bir sanat projesinde yer alacak. MAJİ Art Gallery’nin Titanic Deluxe Otel’deki mekanında düzenlenecek SummerArt Bodrum sergisinde Melek Anqi’nin Tayvan’da geçen çocukluğundan esinlenen “Kaleidoscope Dreams (Kaleydoskop Rüyalar)” serisinden eserler de Türkiye’de ilk kez sergilenecek.

Eserleri geçtiğimiz ay New York’ta sergilenen, annesi Tayvanlı babası Türk sanatçı’nın “” serisinden eserleri MAJİ Art Gallery’nin SummerArt Bodrum proje sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Titanic Deluxe Bodrum Hotel içinde 4 bağımsız galeri ve dış mekan heykel yerleştirmeleri ile "" konseptini sunanseçkisinde eserlerinin sergilenecek olmasından dolayı mutluluğunu paylaşan sanatçı, iş insanı Gaye Donay’ın sahibi olduğu yenilikçi MAJİ Art Gallery’nin profesyonel ekibiyle birlikte çalışmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirtti.





Çocukluğu Tayvan’da geçen Melek Anqi, yeni serisinin ilhamının Tayvan’ın başkenti Taipei’de ilkokula başladığında ona hediye edilen kaleydeskoplar olduğunu belirtti. Bu ilgi çekici oyuncakla oluşturabildiği birbirinden farklı rengarenk yapılardan esinlenen sanatçı, “Kaleydoskop Rüyalar” serisinde kağıt üzerinde ürettiği renkli görselleri dijital olarak dönüştürerek fizi-dijital düşsel gerçeklikler yarattı. Seride, sanatçının etkilendiği Tayvan’ın renkli görsel kültürü, alışılmamış renk kombinasyonları ve biçimlerle kendini gösteriyor. Sanatçı, Geleneksel Çin manzara resminde görülen ve izleyicinin hayal gücünü serbest bırakan boş alan kullanımını bu seride çağdaş bir şekilde yorumluyor.

MAJİ Art Gallery’nin SummerArt Bodrum sergisi, Titanic Deluxe Hotel’de, 6 Ağustos’ta gerçekleşecek görkemli açılıştan sonra Ağustos sonuna kadar gezilebilir.

Melek Anqi Hakkında



Tayvan ve Türk kökenli çağdaş sanatçı Melek Anqi Kocasinan, gerçeküstü dünyaları işleyen karışık teknik ve dijital resimler üretmektedir. Tayvan’da ilkokula başlayan, Amerika’da UCLA ve Yale Üniversitesi’nde (MA) eğitimini tamamlayan sanatçı resme ilgisini çocukken Çince bilmeden gittiği Tayvan’da, Çince yazı karakterlerini resim gibi çizerken keşfetti. Resimleri en son New York’ta sergilenen, Türkiye, Amerika ve Tayvan arasında mekik dokuyan sanatçı, Türkiye’de Contemporary Istanbul ve Artweeks Akaretler gibi önemli fuar ve etkinliklerde yer aldı. Sanatçı, fiziksel ve dijital araçları birlikte kullanarak "fizi-dijital sanat" diye adlandırılabilecek, fiziksel ve sanal gerçekliklerin arasındaki sınırı aşmaya çalışan işler üretmektedir. Boya, kağıt, kumaş gibi malzemelerin dokusunu ve insana dairliğini, dijital sanatın parlak renkleri ve farklı dünyaları bir araya getiren olanaklarıyla sentezleyerek çekici görsel hikayeler anlatmaktadır. (IG: melekanqi_art)