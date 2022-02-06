Candan Erçetin ""Bir Başkadır Benim Memleketim"

Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, güçlü sesi ve zerafeti ile dinleyenleri kendine hayran bırakan Candan Erçetin'e ev sahipliği yaptı.

Şarkılarıyla hem hüzünlendiren hem eğlencenin doruğuna çıkaran Candan Erçetin'e izlemeye gelenler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Candan Erçetin kapanışta Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek "hepimiz aynı yönden bakmayı becebiliyoruz. İyi ki burada dogduk, iyi ki burada yaşıyoruz" ifadelerinin ardından "Memleketim" şarkısını söyledi.

Lezzeti ve canlı müziği bir arada sunan ve yoğun ilgi gören Jolly Joker Private, gelecek hafta üç gece boyunca Sevgililer Günü'ne özel aşk dolu programa ev sahipliği yapacak. 11 Şubat Simge, 12 Şubat Berkay, 14 Şubat Erol Evgin Jolly Joker Private sahnesinde olacak.