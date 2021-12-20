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Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış

Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin kapanışını Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, şef Orhan Şallıel ve şef Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası gerçekleştirdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:05
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış

Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen 3.Uluslararası Balkan Müzik Festivali katılımcıları festivalin son gününde görkemli anlara tanıklık etti.

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali vasıtasıyla ilk kez Serkan Çağrı ile beraber sahne alan Candan Erçetin, konsere gösterilen yoğun ilgi karşısında “şu kalabalığa baktığımda görüyorum ki Edirne’nin çok çok daha büyük bir konser salonuna ihtiyacı var” dedi. İki Trakyalı olarak sahneye çıkan sanatçılar hem kendi albümlerinde yer alan eserlere hem de Trakya ve Balkanların sevilen ezgilerine yer verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin konser salonunda ve fuaye alanına kurulan ekranlardan izlediği konserde, sanatçıların “Nikol”, “Rüya”, “Gamsız Hayat”, “Söz Vermiştin” gibi sevilen eserlerinin yanı sıra Rumeli türkülerine de yer verildi. Tüm dinleyicilerle hep bir ağızdan söylenen şarkılara Trakya’nın sevilen 9/8’lik oyunları da eşlik etti.

Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, konser sonunda “Evet, bugün sahnede sanatçı olarak varım ancak şu an bu kimliğimi bırakıp TRAKSEV Başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum” diyerek Candan Erçetin’e plaket takdim etti. Hem TRAKSEV’e hem Serkan Çağrı’ya hem de katılan herkese teşekkür eden Erçetin “burada sizlerle beraber olmak çok güzeldi, umarım tekrar böyle samimi bir ortamda buluşuruz” dedi.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı kapanış konuşmasında ilhamını Trakya’ya borçlu olduğunu ve yıllar sonra buraya gelip böyle güzel bir festivale imza atmanın gururunu yaşadığını belirterek, “gelecek yıl çok daha büyük bir festivalle siz değerli dinleyicilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 21.12.2021 07:30
Anahtar Kelimeler:
Balkan Müzik Festivali
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