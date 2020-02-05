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#catbuluşmaları Gripin'le Cat Buluşmaları Vol.1 Cevahir AVM'de

Türk Pop-Rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin özel bir etkinlikle Boyner Cevahir AVM'de sevenleriyle buluşuyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:43
#catbuluşmaları Gripin'le Cat Buluşmaları Vol.1 Cevahir AVM'de

#catbuluşmaları Gripinle Cat Buluşmaları Vol.1 Cevahir AVM'de

Türkiye’nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, hayatın içinden renkleri mağazalarına taşımaya devam ediyor. Müşterilerinin keyifli etkinliklere katılmasını sağlayan Boyner, bu hafta sonu Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin’i sevenleriyle buluşturuyor.

Etkinlik, rahat ve özgün tasarımıyla her zevk ve stile uygun çizgileriyle dikkat çeken Cat ve Boyner’in iş birliği ile 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek. Gripin, etkinlik kapsamında mini bir konser vererek sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca Gripin hayranları grubun üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.

Müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerin coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
CatbuluşmalarıGripin
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