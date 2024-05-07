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Cazın Sakin Devi Henri Texier 10 Mayıs’ta CRR’de!

Caz dünyasının devlerinden, Fransız kontrabasçı Henri Texier, 10 Mayıs Cuma akşamı triosuyla İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

07 Mayıs 2024 Salı 09:57
Cazın Sakin Devi Henri Texier 10 Mayıs’ta CRR’de!






Cazın Sakin Devi Henri Texier 10 Mayıs’ta CRR’de!

 

Caz dünyasının devlerinden, Fransız kontrabasçı Henri Texier, 10 Mayıs Cuma akşamı triosuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Texier, saksofon sanatçısı oğlu Sébastien Texier ve davulcu Gautier Garrigue’dan oluşan triosuyla, pandemi döneminde ortaya çıkardıkları, "Heteroklite Lockdown" ile sahnede olacak. Deneylere açık müziği, enstrümanına getirdiği maceracı yaklaşımıyla cazın zirvesinde kendine haklı bir yer edinen Texier’in konseri, bir müzik akşamı olmanın ötesinde; beklentisiz ve sakince üreterek her zaman kendini tazelemeyi başarmış bir müzik adamının hikayesini sunuyor.

Henri Texier, 16 yaşında tınısından çok etkilendiği kontrabası kendi kendine öğrenmeye başlamış. Onu derinden etkileyen müzisyen Wilbur Ware olmuş.  

1965’de Ornette Coleman ve Don Cherry’den etkilenerek kurduğu grup, Fransa’daki free cazın ilk defa ifade edildiği örneklerin başında geliyor. 1967’de Paris caz kulübü sahnelerine adım atan Texier, 70’lerin başlarına dek Dexter Gordon, Chet Baker, Phil Woods, Bud Powell, Donald Byrd gibi Amerikalı caz müzisyenleriyle çalmış ve kayıtlar yapmış. 

70’li yıllar Avrupa caz sahnesinde aktif olup Didier Lockwood, Gordon Beck, John Abercrombie gibi isimlerle iş birlikleri yaparken tüm enstrümanları çaldığı “Amir (1976)” ve “Verech (1977)” albümlerinde besteci yönünü göstermiş, kontrabasın caz dışı müzikler ile ilintisini deneysel, heyecan veren bir ses örgüsüyle sunabilmiş.

Henri Texier, 1995 -2005 arasında Louis Sclavis ve Aldo Romano ile fotoğrafçı Guy Le Querrec’in gözüyle Afrika teması etrafında kurgulanmış üç albüm kaydetti.

Bugüne kadar Joe Lovano’dan Steve Swallow’a Lee Konitz’den Kenny Wheeler’a uzanan geniş yelpazede caz müzisyenleriyle iş birlikleri ve kayıtlar gerçekleştiren Henri Texier üretmeye devam ediyor. 

Konser biletleri 75-120-180-220 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’te satışta!

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