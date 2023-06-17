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Cem Adrian’dan İstanbul’un en büyük sahnesinde konser

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, sevilen sanatçı Cem Adrian’ı İstanbul’un en büyük sahnesinde üçüncü kez ağırladı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 00:16
Cem Adrian’dan İstanbul’un en büyük sahnesinde konser

Cem Adrian’dan İstanbul’un en büyük bahnesinde unutulmaz konser

Gökyüzünün altında sevenleriyle buluşan Cem Adrian, izleyenlere unutamayacakları bir müzik şöleni yaşattı. 6 bini aşkın seyirci ile yapılan ışık şov adeta geceyi aydınlattı.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Cem Adrian’ı sevenleriyle buluşturdu. İstanbul’un en büyük sahnesinde üçüncü kez konser veren Cem Adrian; Kül, Ben Seni Çok Sevdim gibi çok sevilen şarkıları ile Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım, Şebnem Ferah’ın Bu Aşk Fazla Sana ve Ayten Alpman’ın unutulmaz eseri Söyle Buldun Mu? şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserde 6 bini aşkın müziksever sanatçıya eşlik etti, telefon ışıkları ile adeta görsel şov yaratıldı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.06.2023 00:20
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Cem AdrianKonserKonseri
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