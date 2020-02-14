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Cem Karaca, ceviz değil söğüt ağacı istedi 

8 şubat 2004 yılında vefat eden Cem Karaca vefatının 16. Yılında Yol Arkadaslari gurubunun özel konseri ile anıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 08:55
Cem Karaca, ceviz değil söğüt ağacı istedi 

Cem Karaca, ceviz değil söğüt ağacı istedi 

Cem Karaca'nın yaşarken birlikte sahne aldığı son müzisyen arkadaşlarından kurulu Yol Arkadaşları gurubu Cem Karaca'yı şarkıları ve anıları ile andı. 

Cem Karaca'nın eşi Ilkim Karaca, Aydilge, Murat Evgin ve Bora Duran ve Soner Olgun'un katıldığı anma gecesinde Cem Karaca'nın eşi Ilkim Karaca müzisyen Gür Akad'a Cem Karaca'nın şapkasını Murat Evgin'e ise Cem Karaca'nın Trabzon'dan aldığı şalını hediye etti.  

Ilkim Karaca daha önce de Cem Karaca'nın gözlüğünü Kıraç' a hediye etmişti. Konseri takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ilkim Karaca, 'Cem'in anısını taşıyan insanlara bunları hediye ediyorum, devamı gelecek, evde özel eşyalarını alıp sevdiği ve anısını yaşayan insanlara veriyorum' dedi. 

Cem Karaca'nın vefatının ardından Karaca hakkında bilinmesi gereken şeyler olup olmadığının sorulması üzerine de yanıt veren Ilkim Karaca, 'Cem vefatının bir hafta öncesi babasını mezarında ziyaret etmişti, orada mezarcilara yakında bende geliyorum, görüşürüz dedi, vefat edeceğini biliyordu, bana da ben gömüldükten sonra babamla benim mezarıma ceviz ağacı değil söğüt ağacı dikin, üzerimize ceviz düşmesin, tak tuk bizi sarsmasin dedi' dedi. 

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