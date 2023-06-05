YBY Woods Gençlik Festivali’nde Cem Yılmaz izleyenleri kahkaya doyurdu





Kendisinin yazıp, oynayıp, yönettiği ‘Pek Yakında’ filmini gençlerle birlikte izleyen Cem Yılmaz, gösterimin ardından soruları cevapladı, filmin yaratılış ve çekim süreçlerini sinemaseverlerle paylaştı.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan, birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle gençleri Gençlik Festivali’nde buluşturdu. Festivalde sinemaseverleri sinemaya gönül veren Cem Yılmaz ile bir araya getiren’ta açık hava sinemasıyla ‘Pek Yakında’ filmi izlendi. Kendisinin yazıp, oynayıp, yönettiği filmi gençlerle birlikte izleyen Cem Yılmaz, gençlerle birlikte filmi değerlendirdi, sorularını yanıtladı. Şakalarıyla herkesi güldüren Cem Yılmaz, YBY Woods Gençlik Festivali’nde renkli anlar yaşattı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.