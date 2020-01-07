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Cemal Süreyya ölümünün 30. yılında Kadıköy'de anılıyor

Cemal Süreya ölümünün 30. Yılında Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde anılıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılıyor

07 Ocak 2020 Salı 18:32
Cemal Süreyya ölümünün 30. yılında Kadıköy'de anılıyor

Cemal Süreyya ölümünün 30. yılında Kadıköy'de anılıyor

Türk edebiyatının usta şairlerinden, yazar, çevirmen Cemal Süreya ölümünün 30. Yılında Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde anılıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program 9 Ocak Perşembe saat 20.00’de.

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen gece Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Cemal Süreya’nın “Uçurumda Açan” şiirinin de dizesi olan “Yurdumsun Ey Uçurum!” adı verilen anma programı gazeteci, yönetmen Nebil Özgentürk’ün hazırladığı belgesel gösterimiyle devam edecek. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer’in yapacağı gecede Aydan Ay, Mürsel Üstün, Nisa Leyla İbrahim Hacıbektaşoğlu, Fügen Kıvılcımer, Ali Kandaz, Melahat Babalık, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız ve Feridun Andaç, şairin sevilen şiirlerinden mısralar okuyacak ve şaire dair konuşmalar yapacak. Gece Ozan Çoban ve Güneş Demir’in “Süreya’nın Ezgileri” adlı dinletisiyle son bulacak.

“Yurdumsun Ey Uçurum” Cemal Süreya Anması

Tarih: 9 Ocak 2020

Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy

Anahtar Kelimeler:
Cemal SüreyyaAddebostan Kültür Merkezi
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