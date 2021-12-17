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Cengiz Yatağan ilk NFT koleksiyonunu sanatseverlere sunuyor

Başlangıçta, insan yaşamı binlerce parçaya ayrılmış bir resimdi. Önce, bu parçalarla neyi inşa etmesi gerektiğini anladı insan; sonrasında manzaranın güzelliğini düşleyerek tek tek parçaları yerleştirmeye çalıştı.  

17 Aralık 2021 Cuma 14:45
Cengiz Yatağan ilk NFT koleksiyonunu sanatseverlere sunuyor

Cengiz Yatağan ilk NFT koleksiyonunu sanatseverlere sunuyor

Bilime ve felsefeye başvurdu, tarihi araştırdı. Binlerce parçayı yerine koysa da, manzaranın ortası hep boş kaldı. Sonrasında eksik olan o gizemli parçanın peşine düştü. Ve o parçayı ararken kendi yapbozunun, çok daha büyük bir yapbozun tek bir parçası olduğunu anladı sonunda.. İnsanda ‘anlam arayışı’ sürdükçe, eksik parça her zaman bir gizemi barındıracak. Tıpkı sanat ve aşk gibi. Ve insan, o devasa yapbozda işgal ettiği alanın; ‘tek bir parçanın’, başlı başına bir sanat eseri olduğunu anladığında, yalnızca onu güzelleştirmeye çalışacak.

Yaşamınızdaki yapbozunuzun eksik parçasını ilk NFT koleksiyonum “Arafta” “Purgatory” de bulmanız dileğiyle  Ethereum Blockchain'de yaşayan 27 sanat eserinden oluşan dijital varlıklarımı opensea’de satışa sundum.  Purgatory ile tanışmak için opensea de   https://opensea.io/collection/mypurgatory adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cengiz Yatağan hakkında:

Cengiz Yatağan, 1968 yılında doğdu. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Daha sonra iki yıl Avustralya’da yaşadı. Sanat, çocukluğundan beri yaşamının bir parçası.  Resme başladığından bu yana endüstriyel boya ve renklendirme malzemeleri kullanıyor. İlk olarak akrilik malzemeyle çalışmaya başladı. Son yıllarda kendi geliştirdiği  bir tekniği epoksi boyayı tuvalde üzerinde kullanıyor.  Şimdi yeni NFT koleksiyonu ile kendisine ait tinselliği ve iç dünyasını en iyi yansıtacak animasyonlarla tıpkı bir simyacı gibi eserlerini dijital dünyaya taşıdı. 

Seçilmiş Sergiler

2021 Saatchi Gallery, TA Turkish Art Week / London

2021 15. İC Contemporary / Lütfü Kırdar İstanbul

2021 İnsan Duraklaması, Karma Sergi / Artcontack Yenikapı Etkinlik İstanbul

2021 Reçetesiz II, Karma Sergi / Ekavart Ritz Hotel İstanbul

2021 Sonia Monti Galeri Kış Koleksiyonu Sergisi Paris

2020 The Brick Lane Galeri (Reflections Of The Sky) Londra

2020 İTSLİQUİD Canvas İnternasyonel Sanat Fuarı The Skin Project Londra

2020 Elements, Karma Sergi / Loft Maça Kızı Bodrum

2020 Galeri Kambur Arnavutköy / İstanbul

2019 Contex art Miami / Miami

2019 Saatchi Gallery, Start fair / London

2019 Cİ Contemporary Istanbul, İstanbul

2019 Artweek Akaretler, Karma Sergi / Akaretler, İstanbul

2018 Artweek Akaretler, Karma Sergi / Akaretler, İstanbul

2018 “Immortality”  Küratör: Tima Jam, Karma Sergi, Adahan İstanbul
2018 “Tekamül”, Kişisel sergi/ Piyalepaşa, İstanbul
2017 “40 Nefes”, Kişisel Sergi / Akmerkez, İstanbul
2012 “Ruloylamala” Kişisel Sergi, Levent Loft, İstanbul

NFT’ler hakkında: 

NFT’ler  (Non-Fungible Tokens -  misli olmayan kripto varlıklar) , ferdi özellikleri ile ön plana çıkan ve biri diğerinin yerine geçmeyen, eşsiz kripto varlıklar.  Kriptografi kullanılarak oluşturulan bu varlıklar blokchain teknoloji altyapısını kullanıyor, ve Crypto paralar ve jetonlar gibi, dijital cüzdanlarda saklanabiliyor, satın alınıp, satılabiliyor.  

OpenSea, kripto koleksiyonları ve takas edilemeyen jetonlar için peer-to-peer bir pazar yeri. Koleksiyonlar, sanat eserleri, profil avatarları, oyun öğelerinden ve bir blok zinciri tarafından desteklenen diğer sanal ürünleri içeriyor. OpenSea'de crypto cüzdanı olan herkes bu ürünleri satın alabiliyor veya satabiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Nft
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