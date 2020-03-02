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Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor

Cihangir Atölye Sahnesi'nde iki konuk tiyatro ekibi bu hafta perde açacak. 

02 Mart 2020 Pazartesi 12:10
Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor

Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor


Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner’in 2017 yılında kurduğu Cihangir Atölye Sahnesi (CAS), eğitimden sahne uygulamalarına tiyatroseverlerin geniş ilgisini gören yapısıyla, bu hafta (2-8 Mart 2020) iki konuk tiyatro ekibin oyunlarını sahnesinde seyirciyle buluşturacak. 

4 MART 2020  ÇARŞAMBA SAAT 20.30 BARISTA | TİYATRO NÂZIM

Konuk Tiyatro ekibi Nâzım Sahne'nin "BARİSTA" oyunu, 4 Mart Çarşamba Saat 20.30'da Cihangir Atölye Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor. Tuluğ Ünlütürk'ün yazıp yönettiği "Barista" adlı oyunun ışık tasarımı Mehmet Okuroğlu, sahne tasarımı Ender Özer, müziği Ulaş Özer'e ait.

Mehmet Okuroğlu'nun tek kişilik performansıyla sahnelenen "Barista", anlatı ve groteskin biçimlendirdiği eğlenceli bir zeminde işçinin kapalı, ilişkisiz ve sürüklenen dünyasında "dönüşebilir olan"ın izini sürerken basit bir soruya yaslanıyor: "İnsan ne zaman sahip çıkar yaşama?" Kent merkezlerinde yoğunlaşan yalıtılmış ve örtük emek varlığını görünür kılmaya çalışan oyun, hizmet sektöründeki işçilerin yaşam koşullarını ve eşit bir geleceğin 'şimdi'deki ipuçlarını araştırıyor. 

6 MART 2020 CUMA SAAT 20.30 LAMPEDUSA | VERSUS TİYATRO  

VERSUS konuk tiyatro ekibinin sahneleyeceği "LAMPEDUSA" adlı oyunu 6 Mart 2020 Cuma saat 20.30'da Cihangir Atölye Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. "Harold Pinter Ödülü" sahibi Anders Lustgarten’in yazdığı, çevirisini Hira Tekindor, yönetmenliğini Kayhan Berkin ve ışık tasarımını Utku Arslan'ın yaptığı "LAMPEDUSA" oyununda, Cem Zeynel Kılıç, Özlem Öçalmaz rol alıyorlar.

Çağımızın en önemli sorunlarından göçmenlik ve yoksulluğu iki farklı karakter üzerinden anlattığı sarsıcı oyun "LAMPEDUSA" şimdi de CAS'ta sahnelenecek.

Avrupa'nın iki farklı yerinde birisi göçmenlerin umut yolculuklarının öldüğü, turistik plajlarıyla ünlü cennet adası Lampedusa, diğeri ise dünyanın en büyük metropollerinden biri olmasının yanı sıra parası olmayanın dışlandığı Londra.

Denizlerin kirlenmesiyle balık avlama işinden göçmen cesedi toplama işine geçen Stefano adında eski bir balıkçı ile, dünya ekonomisine yön veren sayılı cazibe merkezlerinden birinde, melez olduğu için dışlanan, firmalara geri ödenemeyen kredileri tahsil etmek için kapı kapı dolaşırken çeşitli hakaret ve tepkilerle karşılaşan yoksul bir borç takip görevlisi olan Denise’in hikayesi bu iki karakterin hiç beklemediği bir anda buldukları umudun hiç farkında bile olmadıkları iletişim biçimlerinin empatinin anlatısı Stefano'nun da dediği gibi buraya gelen, burada yaşayan, burada daha iyi bir yaşam arayan insanların sarsıcı hikayeleri anlatıldığı bir oyun.  

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Anahtar Kelimeler:
Cihangir Atölye SahnesiCASBaristaLampedusaTiyatro
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