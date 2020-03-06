Cihangir Atölye Sahnesi'nde temel oyunculuk atölyesi başlıyor

Cihangir Atölye Sahnesi'nde ( CAS ) temel oyunculuk atölyesi başlıyor



Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner tarafından 2017 yılında kurulan Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tiyatro oyunları sahnelenmesinin yanı sıra atölye çalışmalarına da devam ediyor.

Oyunculukla tanışmak ve oyunculuk eğitimine başlamak isteyen 16 yaş ve üzeri herkese yönelik olan Atölye 14 Mart'tan itibaren her hafta Cumartesi - Pazar 13.00 - 15.45 saatleri arasında olacak

Serpil Göral (Ounculuk), Kıvanç Kılınç (Diksiyon), Oya Yağcı (Metin İnceleme), Hicran Akın (Dans) ve Ekin Bezirganoğlu'nun (Şan) eğitmenliğinde, "Temel Oyunculuk Atölyesi" 4 ay sürecektir.

Cihangir Atölye Sahnesi'nin (CAS) Temel Oyunculuk Atölyesi'nin yanı sıra Oyun Atölyeleri ve Kamera Oyunculuğu Atölyeleri de sezon boyunca devam edecektir.



Başvuru için:

Cihangir Atölye Sahnesi

Kuloğlu Mah. Ağahamamı Sk. No: 18 Kat: -1 Beyoğlu / İstanbul

İletişim: 0212 293 98 28 / 0532 234 27 81