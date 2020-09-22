Çin Sineması’nın en yüksek bütçeli filmi | Sekiz Yüz için geri sayım başladı

Çin Sineması’nın En Yüksek Bütçeli Filmi Sekiz Yüz İçin Geri Sayım Başladı, 10 Yılda Çekilen Film Sekiz Yüz 25 Eylül’de Vizyonda

Sinema eleştirmeleri tarafından Dunkirk ve 1917'ye rakip olabilecek tek film olarak gösterilen “Sekiz Yüz”, 25 Eylül'de gösterime girmeye hazırlanıyor. Ön hazırlıkları ve çekimleri 10 yıl süren “Sekiz Yüz”, Japonya'nın işgalci politikalarıyla mücadele eden Çin'in en önemli direnişlerinden birini konu alıyor.

Çin’de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 69 milyon dolar hasılatla, Çin sinema tarihinin en değerli 10 filmi arasına giren “Sekiz Yüz”, Türkiye’de gösterime girmek için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen sekiz ülkede vizyona giren ve gişede büyük başarı elde ederek dünya sinema sektörünün odağı olan “Sekiz Yüz”, etkileyici öyküsü, gerçekçi sahneleriyle alışageldik savaş filmlerine meydan okuyor. Sekiz Yüz, bu haftaki son rakamlara göre 2020 yılının en yüksek hasılat yapan filmi olarak tarihe geçti.

Çin sinema sektöründe benzeri görülmemiş 80 milyon dolarlık bütçesi ve 10 yıl süren ön hazırlık ve çekimleriyle de dikkatleri üzerine toplayan “Sekiz Yüz”, sinema çevreleri ve eleştirmenler tarafından Dunkirk ve 1917'ye rakip olabilecek tek film olarak gösteriliyor. 25 Eylül’de vizyona girecek olan ve tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk Çin filmi olarak tarihe geçen “Sekiz Yüz”, 1937 yılında Şangay'da yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.

Gönül rahatlığıyla bir sinema deneyimi için maksimum hijyen!

Cinemaximum, gişeden salona kadar her adımda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için tüm önlemleri alarak sinemaseverlere gönül rahatlığıyla yaşayabilecekleri bir sinema deneyimi sunuyor. Örneğin artık yan yana koltuk satışı yapılmıyor, satın aldığınız koltuğun her yönünden 2 koltuk boş bırakacak şekilde yeni bir oturma düzeni uygulanıyor. Cinemaximum teması en aza indirmek adına gişe ve büfelerde temassız ödemeyi önceliklendiriyor, bilet kontrolü yine temassız yapılıyor. Etkileşimi ve riski en aza indirmek adına 30 dakikaya çıkarılan seans aralarında ise salonlarda temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlarla düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca temasın fazla olduğu gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte ediliyor.

Filmin fragmanını izlemek için: https://youtu.be/DNCFxmGLx2A

CGV Mars Cinema Group Hakkında:

2016 yılında CJ Güney Kore’nin en büyük multiplex sinema zinciri bünyesine katılan CGV Mars Cinema Group, Türkiye’de sinema izleyicisine üstün hizmet kalitesiyle sinema keyfi sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 4DX, Starium, ScreenX, IMAX gibi gibi ileri düzey film teknolojilerini Türkiye ile ilk buluşturan şirket olan CGV Mars Cinema Group, konforlu, özelleştirilmiş koltuklarının yer aldığı Gold Class ve Tempur salonları ile de farkını ortaya koymaktadır. Cinemaximum salonları ile dünya standartlarındaki teknolojiyi; konfor, ergonomi ve üstün hizmet anlayışı ile birleştiren CGV Mars Cinema Group, sunduğu avantajlı kampanyalar ve CGV Cinema Club ile sinema keyfini herkesle buluşturmayı hedeflemektedir. CGV Mars Cinema Group Türkiye genelinde 108 lokasyonu, 913 salonu ve 122.383 koltuk sayısı ile Türk film severlere hizmet sunmaktadır.