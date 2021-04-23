Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi! Sesler “Sevgiyle” buluştu

Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Sevgi Korosu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarıyla birlikte “Bir Dünya Bırakın” eserini seslendirdi. Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Lüleburgaz Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Sevgiyle Buluşan Sesler” etkinliğinde Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuk koroları Candan Erçetin’le birlikte biraraya geldi. Çevrim içi düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuk korolarıyla birlikte sözlerinin Adnan Çakmakçıoğlu, bestesinin Salih Aydoğan’a ait olduğu “Bir Dünya Bırakın” şarkısı için klip çekildi. Klip 22 Nisan saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Adana’dan Lüleburgaz’a, Artvin’den İzmir’e…

Lüleburgaz Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Sevgiyle Buluşan Sesler” projesinde İzmir’den Trabzon’a, Denizli’den Artvin’e kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 10 koro çevrim içi biraraya geldi. Seslendirilen eserlerde çocuklar Candan Erçetin’le birlikte şarkı söylerken ortaya bayram coşkusunu yansıtan renkli görüntüler çıktı.

19.20’de ulusal egemenliğe ithafen

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Candan Erçetin’in içinde yer aldığı “Sevgiyle Buluşan Sesler” çalışması 22 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurularak ulusal egemenliğin tesis edildiği tarihe ithafen saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Yaklaşık 5 dakika süren konser büyük bir beğeni topladı.

Çekimler 1 ay sürdü

Lüleburgaz Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çekimler ise tam 1 ay sürdü. Bir ay boyunca birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışan korolar, ortaya en iyi çalışmak için yoğun bir çalışma içerisinde bulundu. Sevgiyle Buluşan Sesler projesinde yer alan korolar ise şöyle; Artvin Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Korosu, Çanakkale İstek 1915 Çanakkale Okulları Korosu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu, Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı Özel Pev Okulları Çocuk Korosu, İzmir İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, İzmir Kemalpaşa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu Korosu, İzmir Ödemiş Belediye Çocuk Korosu, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Sevgi Korosu, Trabzon Beşirli İMKB Ortaokulu Korusu.