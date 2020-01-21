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Çoçuklar Buz pistine

Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere bu yıl da en sportif karne hediyesi İBB tarafından verildi.

21 Ocak 2020 Salı 15:50
Çoçuklar Buz pistine

 Çoçuklar Buz pistine.  

   Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere bu yıl da en sportif karne hediyesi İBB tarafından verildi. “Çocuklar Buz Pistine” sloganı ile düzenlenen spor etkinliği kapsamında, öğrenciler Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni ile tanışıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, öğrencilere karne hediyesi olarak buz pistinde kaymayı teklif ediyor. “Çocuklar Buz Pistine” sloganıyla 17 Ocak’ta başlayan etkinlik 31 Ocak 2019 Cuma gününe kadar sürecek.

   Her yıl ilginin giderek arttığı etkinlik, Zeytinburnu'ndaki İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştiriliyor. online.spor.istanbul web sitesi üzerinden online kayıt yaptıran ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçiriyor.Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler 10.00 - 17.00 saatleri arasında eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabiliyor.

   Yarıyıl tatillerinin bir geleneği haline gelen 'buz pateni etkinliklerine bugüne kadar 38 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporu ile tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 15 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:36
Anahtar Kelimeler:
İBBBuz Pistiçocuk
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