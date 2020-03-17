Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Çocukların Evde Geçireceği  Zamanı Fırsata Çevirin “Tatil değil mecburi ara

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Corona salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen çocuklara ve evden çalışmaya başlayan ebeveynlere seslendi;

17 Mart 2020 Salı 11:37
Çocukların Evde Geçireceği  Zamanı Fırsata Çevirin “Tatil değil mecburi ara

Çocukların Evde Geçireceği  Zamanı Fırsata Çevirin “Tatil değil mecburi ara”


Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona Virüsü için alınan önlemler arasında yer alan okul eğitimine ara verilmesi ve çok sayıda şirketin 'evden çalışma' planını devreye almasıyla birlikte “çocuklarıyla zaman geçirecek” anne babalara önerilerde bulundu. Bilgiç, öncelikle bu durumun “tatil” olarak algılanmaması gerektiğini, tatil yanılgısına düşüp çocukla dışarıda kalabalık ortamlarda aktiviteler yapma planlarının son derece tehlikeli olduğunu, alınan önlemlerin salgının yayılmasını önleme amacıyla hayata geçirildiğini ve özellikle çocukların kalabalık yerlerden uzak tutulması gerektiğinin altını çizerek “Büyükler kadar çocukların da endişe duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Evlere kapanan aileler bu endişeli zamandan daha az etkilenmeleri için farklı eğlenceli aktivitelere yönelmeliler. Anne babalar çocuklara eğlenceli ve eğitici kitaplar okuyarak hem kendileri hem de çocuklarını bu stresten uzak tutabilirler” şeklinde konuştu.

Ayşe Şule Bilgiç, “pandemi” nedeniyle evlerde olacak ailelerin bir plan dahilinde günlük rutinlerini düzenlemelerini de önererek “Çocuklar dijital dünyada vakit geçirmeyi isteyecekler, bu süreyi yaş grubuna uygun şekilde sınırlandırın. Bu sınırlandırmayı ve planlamayı yaparken çocuğunuzun da fikrini alarak beraberce karar verin. Çocuklarımızın dijitalde geçirecekleri süreleri, onların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak içerikler ile birlikte kontrollü bir şekilde düzenleyin” diye konuştu. 

TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
Yalınayak Gen | 6. Kitap Gerçeği Yazmak
Yalınayak Gen | 6. Kitap Gerçeği Yazmak
‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda
‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda
Seran Demiral kimdir?
Seran Demiral kimdir?
Benden Bize, Kafası karışıklar | Seran Demiral | Tartışmak Özgürleştirir 
Benden Bize, Kafası karışıklar | Seran Demiral | Tartışmak Özgürleştirir 
Dikey Dünya | Uydulardan Sığınaklara
Dikey Dünya | Uydulardan Sığınaklara
Spor ayakkabınızda bir Kungfu ustası saklanıyor olabilir
Spor ayakkabınızda bir Kungfu ustası saklanıyor olabilir
Zeynep Avcı Kimdir?
Zeynep Avcı Kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Düşyeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
TUDEM'den koronavirüs tatilinde ailelerin, eğitimcilerin yanında
Nilüfer Yıldırım eserleriyle yeniden İstanbul sergisinde
Nilüfer Yıldırım eserleriyle yeniden İstanbul sergisinde
Kadının Gücü Koleksiyonu tanıtıldı
Kadının Gücü Koleksiyonu tanıtıldı
Başak Sayan son kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir'i anlattı
Başak Sayan son kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir'i anlattı
Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi
Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi
Doris Lessing kitabı | Cehenneme İniş Talimatnamesi
Doris Lessing kitabı | Cehenneme İniş Talimatnamesi
Çocuklar ile Müzik atölyesinin bu ayki konuk bestecisi Mozart
Çocuklar ile Müzik atölyesinin bu ayki konuk bestecisi Mozart
Muammer Memiş'in 'Çataklar- Hayallerinin Peşinde' adlı kitabı çıktı
Muammer Memiş'in 'Çataklar- Hayallerinin Peşinde' adlı kitabı çıktı
Şahmeran Mardin sergisi Nisan ayında | Kimseye Söylemeyin Mardin'e Gidiyorum
Şahmeran Mardin sergisi Nisan ayında | Kimseye Söylemeyin Mardin'e Gidiyorum
Ressam Ahmet Oran sergisi Kuzu Effect AVM'de 
Ressam Ahmet Oran sergisi Kuzu Effect AVM'de 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim