Çocukların Evde Geçireceği Zamanı Fırsata Çevirin “Tatil değil mecburi ara”



Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona Virüsü için alınan önlemler arasında yer alan okul eğitimine ara verilmesi ve çok sayıda şirketin 'evden çalışma' planını devreye almasıyla birlikte “çocuklarıyla zaman geçirecek” anne babalara önerilerde bulundu. Bilgiç, öncelikle bu durumun “tatil” olarak algılanmaması gerektiğini, tatil yanılgısına düşüp çocukla dışarıda kalabalık ortamlarda aktiviteler yapma planlarının son derece tehlikeli olduğunu, alınan önlemlerin salgının yayılmasını önleme amacıyla hayata geçirildiğini ve özellikle çocukların kalabalık yerlerden uzak tutulması gerektiğinin altını çizerek “Büyükler kadar çocukların da endişe duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Evlere kapanan aileler bu endişeli zamandan daha az etkilenmeleri için farklı eğlenceli aktivitelere yönelmeliler. Anne babalar çocuklara eğlenceli ve eğitici kitaplar okuyarak hem kendileri hem de çocuklarını bu stresten uzak tutabilirler” şeklinde konuştu.

Ayşe Şule Bilgiç, “pandemi” nedeniyle evlerde olacak ailelerin bir plan dahilinde günlük rutinlerini düzenlemelerini de önererek “Çocuklar dijital dünyada vakit geçirmeyi isteyecekler, bu süreyi yaş grubuna uygun şekilde sınırlandırın. Bu sınırlandırmayı ve planlamayı yaparken çocuğunuzun da fikrini alarak beraberce karar verin. Çocuklarımızın dijitalde geçirecekleri süreleri, onların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak içerikler ile birlikte kontrollü bir şekilde düzenleyin” diye konuştu.