Çorum Boğazkale Hattuşaş'da gizemli yeşil kaya

Çorum Boğazkale'de gizemli yeşil kaya

Bilim insanları, tarihçiler, arkeoloji dünyası neredeyse yarım asırdır bu kayanın nereden geldiğini araştırıyor. 31 ayrı tapınağın bulunduğu Çorum Boğazkale Hattuşaş Antik Kenti içindeki gizemli kaya, yerli yabancı herkesin ilgi odağı.

Anadolu tarihinin en gizemli uygurlıklarına ev sahipliği yapan Hattuşa bir yandan UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde 'Dünya Belleği' listesinde tek antik kent ünvanını taşırken diğer yanda dünyanın pek çok ilklerine ev sahipliği yapan onlarca özelliği bünyesinde toplamış.

Kazı bölgesi çalışmaları sırasında Büyükkale'deki saray, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınak, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı Hattuşa Antik Kenti'ne gelenlerin gözdesi durumunda.

Dünyanın ilk yazılı anlaşmasına ev sahipliği yapan Hattuşa kazıları 110 yıldan fazladır devam ederken, gizemli kayanın bölgeye nasıl geldiğini kimse tam olarak bilmiyor.

Arkeolojikhaber.com ve nereye.com.tr dergisinde konuyla ilgili derlenen bilgilere göre, gizemli yeşil kaya, Kadeş Antlaşması anısına Mısır'dan gönderilmiş olabilir.

Hattuşaş Antik Kentindeki gizemli yeşil kaya çözülmeyi bekleyen bilmece gibi. Hattuşaş kenti denildiğinde akla ilk gelen objeler arasında yer alan Büyük Tapınağın bulunduğu alandaki devasa yeşil kayanın gizemi hâlâ çözülemedi.

Hattuşaş antik kenti, megalitik taşlara, sfenkslere, Aslanlara, gizemli yeşil taşa, andezit bloklar üzerinde lazerle yapılmış gibi duran sondaj deliklerine ve dünyanın her yerinde ve Güney Amerika’da bulunan arkeolojik bulgulara da ev sahipliği yapıyor.

Bu muhteşem şehrin görkemli kalıntıları, Geç Tunç Çağı’nda Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan Boğazkale’ye yakın mesafede.

Bölgede ilk arkeolojik kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1906 yılında başlatılmış ve kesintisiz olarak devam etmekte. Alanda Hitit kültürü çalışmalarının ana kaynağı olan Luvice veya Akkadça gibi birçok dilde yazılmış çok sayıda kil tablet ortaya çıkarıldı.

Şu ana kadar bulunan kalıntılar, imparatorluğunun ve hattuşa saraylarının ihtişamını göstermek için birçok antik tapınağı yenileyen ve o dönemin refahından ve imparatorluğun askeri gücünden yararlanan son Hitit hükümdarlarının saltanatına uymaktadır.

ANTİK KENTTE ESRARENGİZ SONDAJ DELİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hattuşaş antik kentini inşa edenler, taş duvar konusunda ileri derecede gelişmişlerdi. Hattuşaş’ta bulunan Büyük Tapınağın farklı megalitik yapısı da hayli dikkat çekicidir. Tabanı masif andezit taşından yapılmıştır. Kullanılan diğer öğeler arasında 6-8 metre arasında değişen ve 50 tondan daha ağır büyük taşlar vardır.

Ama belki de taş yığmayla ilgili en önemli gizem, tüm kazı alanında bulunan esrarengiz sondaj delikleridir.

Alanda mükemmel şekilde delinmiş çok sayıda sondaj deliği bulunmuştur. Şehri inşa edenlerin andezit taşındaki neredeyse mükemmel bu delikleri nasıl yaptığı konusunda büyük bilinmezlik mevcuttur.

Ayrıca, sondaj deliklerinin amacının ne olduğu konusunda da tatmin edici açıklama yoktur. Alandaki bazı büyük taşlar arasında düzinelerce sondaj deliği bulunmuştur fakat amaçları bilinmemektedir.

DEVASA YEŞİL KAYA GİZEMİNİ KORUYOR

Hattuşaş ile özdeşleşen bir özellik de bir zamanlar Büyük Tapınağın bulunduğu alandaki devasa yeşil kayadır. Yeşil kayanın varlığı da büyük gizem içeriyor.

Yeşil Taş, ayna vazifesigörecek kadar mükemmel şekilde parlatılmış.

Uzmanlar esrarengiz taşın kökeni konusunda anlaşamıyor. Bazıları gizemli kayanın Kadeş Barış Antlaşmasından sonra II. Ramses’ten bir armağan olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak buna dair hiç bir kanıt yok.

Taşın ışığı yansıttığı ve dokunan birçok insan taştan garip enerjiler aldığı da iddia edilmektir.

Bir çoğu da yeşil taş antik tapınağın içinde bulunduğu için, dini işlevi olabileceğini savunmaktadır.

Hattuşa'da bulunan eserlerin bir kısmı Ankara'daki müzede sergilenmektedir