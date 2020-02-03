Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Coşkun Aral ve Murat Germen'in fotoğrağ sergisi Pera Müzesi'nde 

Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü” sergisi kapsamında 6 Şubat'ta fotoğraf sanatçısı Murat Germen'i, 13 Şubat'ta ise ünlü fotomuhabir Coşkun Aral'ı konuşma etkinliklerinde konuk edecek.

03 Şubat 2020 Pazartesi 22:09
Coşkun Aral ve Murat Germen'in fotoğrağ sergisi Pera Müzesi'nde 

Coşkun Aral ve Murat Germen'in fotoğrağ sergisi Pera Müzesi'nde 


Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi kapsamında düzenlediği sanatçı konuşmalarına iki farklı söyleşiyle devam ediyor. Evrim Altuğ moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk konuşmada sanatçı Murat Germen; Mısır’ın çeşitli bölgelerinde ürettiği fotoğraflar üzerinden dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarını ve küreselleşmenin etkilerini ele alacak. İkinci söyleşinin konuğu Coşkun Aral ise moderatör Yekta Kopan’ın soruları eşliğinde Ortadoğu’ya ilişkin deneyimlerini aktaracak.


Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi kapsamında, fotoğraf sanatına ilgi duyanlar ve farklı üsluplar hakkında bilgi edinmek isteyenler için düzenlediği sanatçı konuşmalarına devam ediyor. Sanat eleştirmeni Evrim Altuğ moderatörlüğünde 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleşecek söyleşinin konuğu, sergi için İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş’i fotoğraflayan Murat Germen olacak. Bu coğrafyada ürettiği fotoğraf çalışmalarının detaylarını katılımcılarla paylaşacak olan sanatçı, dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarına ve küreselleşmenin baskısı altında yerel kültürün nasıl devam ettirilebileceğine dair konuları da gündeme getirecek.

Yekta Kopan moderatörlüğünde 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Coşkun Aral söyleşisi ise, ünlü fotomuhabirin sergide yer alan Sina Dağı, Gazze, Beytüllahim, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkamer, Şam, Trablusşam fotoğraflarına ve bu bölgelere ilişkin deneyimlerine odaklanacak.

Fotoğrafın izinde gerçek bir yol öyküsü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Bir Yol Öyküsü” sergisi, izleyiciyi Batı’dan Doğu’ya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzayan büyüleyici bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince Türkiye’den 10 fotoğrafçı; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay, Marsilya’dan Şam’a 30’u aşkın tarihi kente yolculuk etti. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumladı. Sergi, 1 Mart’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Evrim Altuğ moderatörlüğündeki Murat Germen konuşması, 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30’da; Yekta Kopan moderatörlüğündeki Coşkun Aral söyleşisi ise 12 Şubat Çarşamba günü yine aynı saatte sergi salonunda ücretsiz izlenebilir. Şubat ayı boyunca devam edecek etkinliklerin sonraki konuşmacıları arasında Laleper Aytek, Yusuf Sevinçli, Alp Sime ve Serkan Taycan yer alıyor.

Sergi salonunda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili Türkçedir.

Marina Abramović Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi
Marina Abramović Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi
PTT’den tarihe tanıklık eden sergi   
PTT’den tarihe tanıklık eden sergi   
Moda Devrimi Sergisi İzmir'de açıldı
Moda Devrimi Sergisi İzmir'de açıldı
Evlilik Fuarı, yoğun katılım ile başladı!
Evlilik Fuarı, yoğun katılım ile başladı!
İstanbul Boğazı’nda “Sihirli Bir Gezi” başlıyor
İstanbul Boğazı’nda “Sihirli Bir Gezi” başlıyor
"Matbaadan Önce, Bilgisayardan Sonra" |Elyazmalarından Esinlenen Dijital Hikâyeler
"Matbaadan Önce, Bilgisayardan Sonra" |Elyazmalarından Esinlenen Dijital Hikâyeler
Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor
Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor
Türkiye'nin renkleri Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 
Türkiye'nin renkleri Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 
Anahtar Kelimeler:
Pera MüzesiSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Manço, Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
Barış Manço, Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
"Ömercik" son yolculuğuna uğurlandı
"Ömercik" son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy-Moda Tramvay'nın yolcu kapasitesi arttı
Kadıköy-Moda Tramvay'nın yolcu kapasitesi arttı
Üsküdar Talks Cüneyt Özdemir ile başlıyor
Üsküdar Talks Cüneyt Özdemir ile başlıyor
“Bu Oyunun Kuyruğu Var” Beylikdüzü Migros AVM’de 
“Bu Oyunun Kuyruğu Var” Beylikdüzü Migros AVM’de 
Marina Abramović Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi
Marina Abramović Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi
Barış Manço Kadıköy'de anılıyor
Barış Manço Kadıköy'de anılıyor
Murathan Mungan ‘2020 MODEL’, 7 Şubat'ta yayınlanıyor
Murathan Mungan ‘2020 MODEL’, 7 Şubat'ta yayınlanıyor
PTT’den tarihe tanıklık eden sergi   
PTT’den tarihe tanıklık eden sergi   
“Ağaçlar ayakta ölür” galasında iyilik kazandı
“Ağaçlar ayakta ölür” galasında iyilik kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim