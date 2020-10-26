Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı

Son yıllarda birbirinden farklı coğrafyaların mistik tonlarını, Anadolu’nun müziği ve kopuzuyla buluşturmuş, alanlarında dünyaca ünlü sanatçılarla hazırladığı albüm ve konser projeleriyle de uluslararası bir üne kavuşmuş olan Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

Konuk Sanatçı Ayfer Vardar’ın da solist olarak yer aldığı konserde, müzisyenler

Cem Ekmen Duduk, Ayhan Beyazdağlı Keman, Şeyhmus Fidan Gitar, Ömer Arslan Perküsyon, Burak Çakır Perküsyon, Hakan Gürbüz Akustik Bas’da eşlik etti.