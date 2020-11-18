Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CRR’de Monica Molina Rüzgarı Esti

İspanyol şarkıcı Monica Molina, 17 Kasım Salı akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda en güzel aşk şarkılarını müzikserverler için söyledi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 15:51
CRR’de Monica Molina Rüzgarı Esti

CRR’de Monica Molina Rüzgarı Esti


Türkiye’de daha önce birçok kez konser veren ve röportajlarında ülkemizden sık sık övgü ile söz eden Monica Molina konserini, İspanya İstanbul Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin’de izledi.

Monica Molina, en güzel şarkılarını sevenleri için bir araya getirdiği “Autorretrato” isimli albümünün kapak fotoğraflarını İstanbul'da çekerek Boğaz’ın ve ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmıştı.

İspanya'da her albümü yüksek satış rakamlarına ulaşan, Latin Grammy Ödülü adaylığı olan ve bunların yanı sıra birçok ödül kazanan Monica Molina, copla şarkılarının efsane şarkıcısı ve öz babası Antonio Molina’dan aldığı bayrağı hayatın içinden ve hayatı anlatan şarkılarla taşımaya devam ediyor.

Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Mücbir Sebep” CRR’de Seyirciyle Buluştu
Mücbir Sebep” CRR’de Seyirciyle Buluştu
Dünyanın önde gelen oda orkestralarından Kremeta Baltica CRR’de…
Dünyanın önde gelen oda orkestralarından Kremeta Baltica CRR’de…
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'a geliyor
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'a geliyor
'Masar' adlı sevilen parçalarını yoğun istek üzerine çaldılar
'Masar' adlı sevilen parçalarını yoğun istek üzerine çaldılar
Rabih Abou Khalil, Caz Şubatı'nda sahne aldı
Rabih Abou Khalil, Caz Şubatı'nda sahne aldı
Marcel Khalife CRR'de konser verdi
Marcel Khalife CRR'de konser verdi
Kayahan'a ilk tören CRR'de yapıldı
Kayahan'a ilk tören CRR'de yapıldı
Son Güncelleme: 18.11.2020 21:35
Anahtar Kelimeler:
Monica Molina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpana 23. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması | Başvurular bugün başladı
İpana 23. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması | Başvurular bugün başladı
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sonuçları açıklandı
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sonuçları açıklandı
Sait Faik Hikâyeleri İş Sanat’ta | Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar
Sait Faik Hikâyeleri İş Sanat’ta | Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
Sevgiye
Sevgiye
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha
Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha
Sanat Pazarı Maçka Parkı’nda Açılıyor
Sanat Pazarı Maçka Parkı’nda Açılıyor
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
1 dakikalık 100 film, 1MinuteFilmFestival ile İstanbul’da
1 dakikalık 100 film, 1MinuteFilmFestival ile İstanbul’da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim