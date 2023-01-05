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CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler

05 Ocak 2023 Perşembe 23:57
CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler

CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler

Şamil Kucur 

Şefliğini Tanburi Hakan Talu’nun yaptığı CRR Türk Müziği Topluluğu,Yenikapı’dan Eski Sesler” başlıklı konserinde, ‘İstanbul’da Bir Mekânın 328 Yıllık Müzik Hikâyesi ile Yenikapı Mevlevihanesi’nde yaşamış veya yolu bir şekilde, bu mevlevihaneye uğramış olan bestekârların eserlerinden hazırlanan repertuvarı sanatseverler tarafından ilgi ile takip edildi. 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesinde, konser öncesinde Prof. Namık Sinan Turan, 1597 senesinde İstanbul’un ikinci mevlevihanesi olarak kurulmuş olan ve 328 yıl faaliyette bulunan ve açıldığı ilk günden itibaren şehrin manevi, sosyal ve kültürel hayatında çok önemli yer tutan Yenikapı Mevlevihanesi’nde hizmet vermiş, İstanbul kültürü ve maneviyat hayatımıza  katkıları olan bestekarlar hakkında bir konuşma yaptı. 

Musıki tarihine seyir

Prof. Dr. Abdulbaki Baykara’nın özel koleksiyonundan alınan Hammamizâde İsmail Dede Efendi ve Nasır Abdülbaki Dede’nin kudümleri, sahnede yeralırken, Yenikapı Mevlevihanesi'nden çıkmış olan el yazısı defterler ve bazı fotoğraflarında gösterildiği konserde, Hammamizâde İsmail Dede Efendi, Abdülbaki Nasır Dede, Zekâi Dede, Mehmet Celâleddin Dede ve Rauf Yekta Bey gibi Türk müziğinin zirve isimlerinin eserlerinden oluşan konser büyük bir ilgi ile takip edildi.
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü ney sanatçısı Prof. Dr. Ali Tüfekçi’nin misafir sanatçı olarak iştirak ettiği konserde, Tüfekçi bestekar Hammamizâde İsmail Dede’nin Ferahfeza makamındaki peşrevini ve yine aynı makamda farklı formlardaki eserler ile kendisine ait bir bestesini neyi ile icra etti. 

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