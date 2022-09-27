CSO ADA ANKARA 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

CSO ADA ANKARA, 1-23 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında dünyadan ve ülkemizden çok sayıda sanatçıyı ağırlayacak. Klasik müzik dinletilerinden halk müziği ve caz konserlerine, çocuk tiyatrolarından müzikallere ve anlatımlı konserlere kadar uzanan geniş yelpazedeki ve her zevke hitap eden etkinlikler, 7’den 70’e tüm sanatseverleri festival boyunca Başkent’in kültür ve sanat adasında buluşturacak.

Festivalin İlk Gününe Özel Carmina Burana Gecesi

CSO Ada Ankara’da festivalin ilk günü 1 Ekim’de, Cemi’i Can Deliorman’ın batonu altındaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem şefliğindeki Devlet Çoksesli Korosu’na ev sahipliği yapacak. Ülkemizin bu iki prestijli topluluğu aynı sahnede bir araya gelerek Alman besteci Carl Orff’un ölümsüz eseri Carmina Burana’yı seslendirecek.

Festival boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserlerle klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Türkiye – Japonya Dostluk Konseri şerefine; Ertuğrul Fırkateyni mürettebatına ithafen şef Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani CSO’yu yönetecek. Şef Victor Aviat yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Liszt Ödülü sahibi piyanist Nino Gvetadze ile Chopin ve C. Franck’in başyapıtlarından oluşan bir seçkiyi icra edecek. Şef Vladimir Ponkin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kobe Flüt Yarışması’nda birinci seçilen solist Helene Boulegue, Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıl dönümü için hazırlanan romantik eserlerden oluşan bir programla CSO ADA ANKARA’da sahne alacak.

Dünyaca Ünlü Sanatçılar CSO ADA ANKARA Ana Salon’da

CSO ADA ANKARA, festival boyunca 360 derecelik izleme imkânı sunan üzüm bağı modelinde tasarlanmış Ana Salon’da dünya çapında tanınan ve sevilen isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü Azerbaycanlı caz ve klasik müzik piyanisti Şahin Növresli, dörtlüsü ile Başkent’te müzikseverlerle buluşacak. Portekiz’den doğan Fado’yu tüm dünyaya ulaştıran, bir milyondan fazla albüm satışıyla Fado’nun en önemli temsilcilerinden biri olan ve Grammy’e aday gösterilen Mariza’nın duygu yüklü sesi CSO ADA ANKARA’dan yükselecek. Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile opera aryaları ve napolitenlerden oluşan renki bir repertuvarı seslendirecek. Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, ünlü Macar keman virtüözü Roby Lakatos ve Ensemble’ına eşlik edecek. Ülkemizin yetiştirdiği ünlü kanun sanatçımız Göksel Baktagir de konserlerde konuk sanatçı olarak yer alacak.

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen ve Türkiye’deki konserleri müzikseverler tarafından ilgiyle takip edilen Stacey Kent, Başkentli müzikseverlerle buluşacak. Azeri besteci Fikret Amirov, doğumunun 100. yılında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü solistler eşliğinde CSO ADA ANKARA sahnesinde anılacak. Dokunaklı, iddialı ve güçlü sesisyle farklı enerjileri sesinde barındıran Liraz, temposu yüksek bir konser sunacak. Uzun yıllar boyunca Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok ünlü sanatçının vokalistliğini üstlenen ve soul rock müzik türünün önde gelen seslerinden biri olan Della Miles, şarkılarını Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde müzikseverlere sunacak. Dünyaca ünlü Senegalli müzisyen Youssou N’Dour Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. İspanya’nın en özel seslerinden biri olan ve Türkiye’deki müzikseverler tarafından da çok beğenilen Luz Casal, Ankaralı müzikseverlerle ilk kez CSO ADA ANKARA sahnesinde buluşacak. Festivalin CSO ADA ANKARA’daki kapanışı ise dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve şarkı sözü yazarı Yusuf İslam konseri ile olacak.

Birbirinden Özel Yerli Projeler

Festival programına özel olarak CSO ADA ANKARA iki değerli ismi ağırlayacak. CSO ADA ANKARA’DA ilk kez sanatseverlerle buluşacak Ajda Pekkan ve Emel Sayın unutulmayacak konserlere imza atacak.

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın en sevilen türkülerini Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile solistler Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray CSO ADA ANKARA Ana Salon sahnesinde seslendirecek.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği ve yayınlandığı 10 yıl boyunca ilgiyle takip edilen “Seksenler” dizisinin müzikali, Ankara’da ilk kez CSO ADA ANKARA’da sahnelenecek. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, “Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak” başlıklı proje ile izleyici karşısında olacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, “Kopuzdan Günümüze” başlıklı konserde, ulusumuzun Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihi yolculuğunu mehter, tasavvuf ve klasik müziğin bir arada olduğu müzikal bir anlatımla aktaracak.

Türkiye’nin en önemli gitar virtüözlerinden biri olan, Modern Folk Üçlüsü’nün kurucularından Doğan Canku; Ankara’nın ilk ve tek kadrolu profesyonel sanatçılarından kurulu özel oda orkestrası Orkestra Akademik Başkent; Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz’dan oluşan Tanini Trio CSO ADA ANKARA Mavi Salon’da dinleyicileriyle buluşacak. Merve Erdal, Damla Güneş ve Nihan Yılmazer’den oluşan Dolce Caz Vokal Grubu, başta caz standartları olmak üzere birçok farklı türde eserin üç sese uyarlanmış aranjmanlarını, orkestra eşliğinde yorumlayacak.

Klasik Türk Müziği’nin usta yorumcusu, merhum Alâeddin Yavaşça, Ahmet Özhan’ın solistliği ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde CSO ADA ANKARA Tarihi Salon sahnesinde anılacak. Profesyonel sanatçıları henüz yolun başındaki öğrencilerle buluşturan MEB ve Güzel Sanatlar Liseleri İle Konser, 12 öğrenciyi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile aynı sahnede bir araya getirecek. Ceyhun Güneş, başarılı perküsyonist Mert Baycan ile ilk Flamenko gitar konserini verdiği 1996 yılından günümüze uzanan müzikal yolculuğunu “Gitarımdan Hikayeler” başlıklı konserde anlatacak. 71 konserinde Yücel Arzen ve Orkestrası Türklerin Anadolu’yu fethinin ve yurt edinmesinin 1000 yıllık müzikal öyküsünü anlatacak.

Payitaht’ın Şarkısı Başkent’in Türküsü başlıklı konserde Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu, Osmanlı Devleti’nin payitahtı İstanbul ile Cumhuriyet dönemi Ankara’sının geleneksel müziğini ve halk oyunlarını izleyicilerle paylaşacak. Kaşgar’dan Tuna’ya performansında Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Türk topluluklarının çalgısal eserlerinden sözlü müzik kültürüne, geleneksel danslarından modern koreografilere kadar en güzel eserlerden bir seçki sunacak.

Çağdaş Türk müziğine yön veren öncü kuşak bestecilerimizden Ulvi Cemal Erkin, vefatının 50. yılında müzikolog Ersin Antep’in anlatımı, ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet ve değerli piyanist Emre Elivar ile anılacak. UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınan ve halk arasında “Mevlid” olarak bilinen Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından anılacak. Ayrıca Türkiye ve Japonya arasında müzik kültür köprüsü kurmak adına; Türk ve Japon müzisyenlerin bir arada oluşturduğu Yamatolia grubu, iki farklı coğrafyanın kendine has müzik ve enstrümanlarını harmanlayarak barış temennisi ile konser verecek.

Geleceğin Sanatseverleri İçin Eğlendirirken Öğreten Tiyatro Oyunları

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO ADA ANKARA’da minik sanatseverler için de renkli bir program hazırlandı. Ankara Devlet Tiyatrosu CSO Ada Ankara Açık Alan’daki kamyon tiyatrosunda minik tiyatroseverlele buluşacak. Müzik ile hayal kurmayı teşvik eden Kemanlı Öyküler, “Altın Kız” isimli Bulgar halk masalından uyarlanan Altın Kız, Mevlânâ İdris’in aynı adlı kitabından yola çıkarak sahneye uyarlanan Hayal Dükkânı, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar festival boyunca tüm çocukları CSO ADA ANKARA’ya bekliyor.

CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ etkinliklerinin takvimi ise şöyle:



1 EKİM 2022 – 11.00 / KEMANLI ÖYKÜLER / MAVİ SALON

1 EKİM 2022 – 14.00 / ALTIN KIZ KAMYON TİYATROSU / AÇIK ALAN

1 EKİM 2022 – 20.00 / CARMINA BURANA / ANA SALON2 EKİM 2022 – 14.00 / ALTIN KIZ KAMYON TİYATROSU / AÇIK ALAN

2 EKİM 2022 – 20:00 / ŞAHİN NÖVRESLİ / ANA SALON

3 EKİM 2022 – 20.00 / MARIZA / ANA SALON

3 EKİM 2022 – 20.30 / YAMATOLİA - TÜRKİYE-JAPONYA MÜZİKAL KÜLTÜR KÖPRÜSÜ / MAVİ SALON

4 EKİM 2022 – 20.00 / 71 / TARİHİ SALON

4 EKİM 2022 – 20.00 / CSO TÜRKİYE – JAPONYA DOSTLUK KONSERİ

5 EKİM 2022 – 20.00 / ALAEDDİN YAVAŞCA’YI ANMA KONSERİ / TARİHİ SALON

5 EKİM 2022 – 20.00 / KRISTINE OPOLAIS & MURAT KARAHAN / ANA SALON

5 EKİM 2022 – 20.30 / DOĞAN CANKU / MAVİ SALON

6 EKİM 2022 – 20.00 / TEKFEN FİLARMONİ İLE ROBY LAKATOS & ENSEMBLE

7 EKİM 2022 – 20.00 / EMEL SAYIN / ANA SALON

7 EKİM 2022 – 20.30 / ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT / MAVİ SALON

8 EKİM 2022 – 14.00 / HAYAL DÜKKÂNI / AÇIK ALAN

8 EKİM 2022 – 20.00 / STACEY KENT / ANA SALON

9 EKİM 2022 – 14.00 / HAYAL DÜKKÂNI / AÇIK ALAN

9 EKİM 2022 – 20.00 / FİKRET AMIROV ANMA GECESİ KONSERİ / ANA SALON

9 EKİM 2022 – 20.00 / KAŞGAR’DAN TUNA’YA

10 EKİM 2022 – 20.00 / MEB VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİ İLE KONSER / TARİHİ SALON

10 EKİM 2022 – 20.00 / YOUSSOU NDOUR / ANA SALON

11 EKİM 2022 – 20.00 / DELLA MILES SENFONİK PROJE / ANA SALON

12 EKİM 2022 – 20.00 / SENFONİ İLE NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ / ANA SALON

13 EKİM 2022 – 20.00 / CHARLİE CHAPLİN FİLM MÜZİKLERİ

13 EKİM 2022 – 20.00 / CEYHUN GÜNEŞ FT. MERT BAYCAN “GİTARIMDAN HİKAYELER” / TARİHİ SALON

14 EKİM 2022 – 16.00 / DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLM GÖSTERİMİ / MAVİ SALON

14 EKİM 2022 – 20.00 / VICTOR AVIAT – NINO GVETADZE – CSO / ANA SALON

14 EKİM 2022- 20.00 / PAYİTAHT’IN ŞARKISI BAŞKENT’İN TÜRKÜSÜ / TARİHİ SALON

15 EKİM 2022 – 14.00 / HAYAL DÜKKÂNI / AÇIK ALAN

15 EKİM 2022 – 16.00 / DUVARLARIN ARDINDA / MAVİ SALON

16 EKİM 2022 – 14.00 / HAYAL DÜKKÂNI / AÇIK ALAN

16 EKİM 2022 – 12:00 / ERSİN ANTEP – EMRE ELİVAR – NEMETH QUARTET / TARİHİ SALON

16 EKİM 2022- 20.00 / 80’LER MÜZİKALİ / ANA SALON

16 EKİM 2022 – 20.30 / PİANO TURCA

17 EKİM 2022 – 20.00 / LİRAZ / ANA SALON

18 EKİM 2022 – 20.30 / ANKARA MÜZİK ve GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL KONSERİ / MAVİ SALON

19 EKİM 2022 – 14.00 / AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLM GÖSTERİMİ ve SÖYLEŞİ / MAVİ SALON

19 EKİM 2022 – 20.00 / AŞK ERİ HAZRET-İ MEVLÂNÂ’YI ANLAMAK / ANA SALON

19 EKİM 2022 – 20.00 / DOLCE CAZ VOKAL GRUBU / TARİHİ SALON

20 EKİM 2022 – 15.00 / HABER FOTOĞRAFININ ETKİSİ – COŞKUN ARAL ve ÜMİT BEKTAŞ / MAVİ SALON

20 EKİM 2022 – 20.00 / AJDA PEKKAN / ANA SALON

21 EKİM 2022 – 16.00 / BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ FİLM GÖSTERİMİ / MAVİ SALON

21 EKİM 2022 – 20.00 / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL KONSERİ - CSO / ANA SALON

21 EKİM 2022 – 20.00 / 600. YILINDA SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN ALEMLERE RAHMET OLAN… / TARİHİ SALON

22 EKİM 2022 – 14.00 / VAHŞİ ATEŞ VE İZCİ KUŞLAR / AÇIK ALAN

22 EKİM 2022 – 20.00 / LUZ CASAL / ANA SALON

22 EKİM 2022 – 20.00 / KOPUZDAN GÜNÜMÜZE / TARİHİ SALON

22 EKİM 2022 – 20.30 / TANINI TRIO / MAVİ SALON

23 EKİM 2022 – 14.00 / VAHŞİ ATEŞ VE İZCİ KUŞLAR / AÇIK ALAN

23 EKİM 2022 – 20.00 / YUSUF İSLAM / ANA SALON

