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Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor

Next Level Çukurambar Sanat Galerisi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinin birbirinden özel eserlerine ev sahipliği yapıyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:19
Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor

Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor

Next Level Alışveriş Merkezi’nde yer alan ve birbirinden özel sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi bu kez de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim görevlilerini ağırlıyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği önemle öne çıkan, yıl boyunca resimden heykele kadar farklı türdeki birçok eseri Başkentli sanatseverlerle buluşturan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi pandemi sürecinde de ziyaretçilerini sanat dolu bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.

Yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın bir konuma gelmesine katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi GSF’nin değerli hocaları birbirinden yaratıcı eserlerini sergiliyor. Farklı disiplinlerdeki eserlerin yer aldığı sergi, açıldığı günden itibaren Ankaralı sanatseverlerin ilk adresi oluyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaret edilebilen sergide 13 hocanın eseri bulunuyor.

Akın Demiral, Ayhan Yılmaz, Ayşe Sibel Kedik, Engin Sarı, Mehmet Kemal İçten, Okan Ercan, Özgür Ballı, Refa Emrali, Sultan Burcu Demir, Şinasi Tek, Tanzer Arığ, Tuba Merdeşe ve Turhan Çetin’in en özel eserlerinin yer aldığı sergi 4 Ekim tarihine kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında görülebilecek.

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