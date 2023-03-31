Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak "JCI 100. Yıl Marşı Beste Yarışması" düzenliyor.

31 Mart 2023 Cuma 15:38
Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI bünyesindeki Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak "JCI 100. Yıl Marşı Beste Yarışması" düzenliyor. Başvurular 30 Ağustos’a kadar devam edecek.


JCI Bahçeşehir Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması, her yaştan besteci ve söz yazarına açıktır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve değerlerini yansıtan marşların yaratılmasına teşvik etmektedir. Kazanan beste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında seslendirilecek ve besteci düzenlenecek Gala Gecesinde birbirinden değerli Jüri üyeleri ve misafirler ile eserini seslendirme imkânı bularak büyük bir onur kazanacak. Ayrıca, kazanan besteciye ödül verilecektir.

108 yıldır global çapta sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren JCI’ın vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen 2023 JCI Bahçeşehir Başkanı Burcu Çoban sözlerine şöyle devam etti; "Cumhuriyetimizin kazanımları, Türkiye'nin geçmişinden bugüne kadar kat ettiği yolun bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarına sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için hepimizin üzerine düşen görevler bulunmaktadır. JCI Bahçeşehir olarak bu mirası korumak ve daha da ileriye taşımak için gurur duyulacak bir Marş ile bir tuğla da biz koymak için harekete geçtik. Bu yarışma, Türkiye'nin en özel yıllarından birine adanmış bir marşın bestelenmesi için bir fırsat sunuyor. Yarışmaya katılanlar, Türk milletinin değerlerini, kültürünü, tarihini ve geleceğini yansıtan bir marş bestelemek için yaratıcılıklarını kullanacaklar.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak düzenlenen bu yarışmaya katılmak için son başvuru 30.08.2023.

Anahtar Kelimeler:
Beste YarışmasıJCI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü
Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü
Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı
Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı
'Ön Türkler Sempozyumu sona erdi
'Ön Türkler Sempozyumu sona erdi
Kalaylı Cevher Bakır Sergisi | Lale Vakfı'nda açılıyor
Kalaylı Cevher Bakır Sergisi | Lale Vakfı'nda açılıyor
Esmaü'l Hüsna Sergisi Lale Vakfı'nda Açıldı
Esmaü'l Hüsna Sergisi Lale Vakfı'nda Açıldı
Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi
Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi
Tiyatro Günleri “Tatavla’da Son Dans” oyunuyla başladı
Tiyatro Günleri “Tatavla’da Son Dans” oyunuyla başladı
İBB Tiyatroları dayanışma turnesinde | Yaşasın Sanat
İBB Tiyatroları dayanışma turnesinde | Yaşasın Sanat
Adıyaman'da Şampiyon Melekler Anıtı dikilecek
Adıyaman'da Şampiyon Melekler Anıtı dikilecek
Sergi | Orhan Çelik'in Antik Figürler sergisi
Sergi | Orhan Çelik'in Antik Figürler sergisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim