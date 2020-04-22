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Da Vinci TV’den Çocuklara 23 Nisan Çekilişi! | Belgesel | Kitap

Ailelerin, tüm tv platformlarında ulaşabildiği çocuk ve eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 23 Nisan Çekilişi düzenliyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:00
Da Vinci TV’den Çocuklara 23 Nisan Çekilişi! | Belgesel | Kitap

Da Vinci TV’den Çocuklara 23 Nisan Çekilişi!

Ailelerin, tüm tv platformlarında ulaşabildiği çocuk ve eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 23 Nisan Çekilişi düzenliyor.

Da Vinci TV’nin çocukların bilim ve teknoloji eğitimlerine katkı sağlamak için düzenlediği 23 Nisan Çekilişi’ne katılanlar arasından 10 kişi, çocuklara oyunla eğitim sunan mobil oyun uygulaması Azoomee’yi 1 yıllık ücretsiz kullanım hakkı kazanacak. Çekilişe katılmak isteyen aileler, @davinciturkiye ve @azoomeekids_tr hesaplarını takip ederek, en az bir arkadaşını postun altına etiketleyecek.

Da Vinci TV’nin mobil uzantısını oluşturan dünyaca ünlü Azoomee; kodlama, bilim, matematik, sayılar, bulmacalar, mantık, problem çözme, strateji, meydan okuma, zeka oyunları ve yaratıcılık konularında birçok eğlenceli ve eğitici oyun ve etkinlik barındırıyor.

Ücretsiz indirilen ve 1 haftalık ücretsiz kullanım sonrasında aylık 9,99 TL’lik üyelik bedeli olan Azoomee’ye, tüm App Store’lar, 2016 ve üzeri model Samsung TV’ler ve Apple TV’lerden ulaşılabiliyor.

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Son Güncelleme: 22.04.2020 09:20
Anahtar Kelimeler:
Da Vinci Tv
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