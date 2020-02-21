‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, “Dali’nin Kadınları” isimli oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın rol aldığı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda dört efsane kadın Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo sahnede bir araya getirildi.

Yönetmenliğini Ali Düşenkalkar’ın üstlendiği oyunda, dört karakter çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarıldı. Sürrealist ressam Salvador Dali’nin verdiği davette geçen oyunun müziklerini Gürkan Çakıcı, dekor ve kostümlerini Dilek Kaplan hazırladı. Ütopik bir evrende yaşanan, yer ve zaman kavramının kaybolduğu oyunda izleyiciler olağandışı bir yüzleşmeye, birbirinin yerine geçen kişiliklere ve sorulamayan sorulara ve sorgulara tanıklık etti. Başarılı sahne performansları ile beğeni toplayan oyuncuları oyun bitiminde izleyiciler ayakta alkışladı.