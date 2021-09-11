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Dayı Şov'un ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu

Kuklaların en delikanlısı “Dayı” nın GAİN’de yayınlanan canlı talkshow programının ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu. İlk bölüm özelinde Gain’in tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak yayınlanan Dayı Şov; farklı oyunlar, yarışmalar, skeçlerle ve Gupse Özay’ın enerjisiyle izleyiciyi Cuma eğlencesiyle buluşturdu. 

11 Eylül 2021 Cumartesi 14:38
Dayı Şov'un ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu

Dayı Şov'un ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu


 

Bir süredir internet alemini kahkahadan kırıp geçiren “Dayı”, Cuma akşamı Gain izleyicisi ile ilk kez buluştu. Canlı yayınlanan talkshow programında Dayı’nın ilk konuğu ise Türkiye’nin tartışmasız en komik isimlerinden olan oyuncu ve senarist Gupse Özay oldu. 

Müzik, mizah ve eğlence dolu dakikalar yaşanan programda Gupse Özay’ın samimi itirafları ve içten tavrı da geceye damgasını vurdu.

Neşeli haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, senaryo yazım sürecinde genelde “Tanıdığım bildiğim dünyaları yazıyorum. Arkadaşlarımdan, akrabalardan, komşulardan ve tanıdıklarımdan ilham alıyorum. Yazmaya başlamadan önce de genelde her zaman iki hikaye oluyor kafamda. Onları kağıda yazar, kura çekerim. Kurada hangisini seçersem onu yazmaya devam ederim. Genelde de doğru seçimler olur bunlar.” diyerek senaryo yazımındaki ritüellerini aktardı. 

Programın soru cevap bölümünde gelen sorulara da açık yüreklilikle cevap veren Özay, son zamanlarda ağırlıklı olarak sinema projelerinde yer almasıyla ilgili olarak “Benim ilk dizim ‘Yalan Dünya’ dizisiydi. Çok keyif aldığım ve eğlendiğim bir tecrübe oldu benim için ama sinemayı daha çok sevdim. Sinema ile devam ederim yüksek ihtimal ama dijital platformlarda yayınlanacak projeler neden olmasın” diyerek dijital platformlardan gelecek projelere sıcak baktığının altını çizdi. 

Dayı ve Gupse Özay’ın kahkaha dolu sohbetine, pandemi sürecinde içerik üretmeye başlayan müzisyenlerden oluşan Pandami Music grubu da farklı müzik türlerini birleştirerek oluşturdukları performanslarıyla gecenin eğlencesini ikiye katladılar. 

GAİN’in ilk canlı talkshow programı olma özelliğini de taşıyan program Dayı, her hafta Cuma günü sürpriz konuklarını ağırlamaya devam edecek. 

GAİN’de yenilik zamanı! Yepyeni özgün içerikler GAİN Premium’da. Kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’ye Premium üyeliğe geçilebilecek. GAİN’in içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz olmaya devam edecek.   

 

Anahtar Kelimeler:
GupseDayıGaiGAİN
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