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Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da

Dedeman markasının kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın hayatından önemli anların ve başarılarının fotoğraflar eşliğinde anlatıldığı “Kartal’ın Yolculuğu’’ sergisi, Türkiye turu kapsamında Park Dedeman Trabzon’a taşındı

28 Ağustos 2020 Cuma 08:22
Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da

Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Turizm Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özmestçi, Dedeman Turizm Grubu İcra Kurulu Üyeleri Ertuğrul Çataltepe, Nadir Kadakal ve Gülhan Balta Kuzu, Park Dedeman Trabzon’u ziyaret etti. Pandemi döneminde hayata geçirilen ‘Güvende Kal’ önlemlerini Park Dedeman Trabzon Genel Müdürü İlter Sipahi ev sahipliğinde deneyimleyen Dedeman üst yönetimi, 24 Ağustos günü resmi ziyaretlerde bulundu. Aynı gün, “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri II. Bienali” için hazırlanan, Dedeman markasının kurucusu merhum Mehmet Kemal Dedeman’ın hayatını anlatan “Kartal’ın Yolculuğu” sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

‘Kartal’ın Yolculuğu’ sergisi Park Dedeman Trabzon’a taşındı

Geçtiğimiz yıl Özyeğin Üniversitesi tarafından “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri II. Bienali” için hazırlanan, Dedeman markasının kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın hayatından önemli anların ve başarılarının fotoğraflar eşliğinde anlatıldığı “Kartal’ın Yolculuğu’’ sergisi, Türkiye turu kapsamında Park Dedeman Trabzon’a taşındı. Mehmet Kemal Dedeman’ın anısına otellerin simgesi olan kartal amblemiyle bütünleşen “Kartal’ın Yolculuğu’’ adlı serginin açılışı, 24 Ağustos günü Park Dedeman Trabzon’da gerçekleştirildi.

Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Kartal’ın Yolculuğu sergisi, dedemiz Mehmet Kemal Dedeman’ın ilk tohumlarını attığı Dedeman otellerinin serüvenini ortaya koyarken, günümüze kadar gelen otelcilik anlayışını da gözler önüne sermektedir. Kendi eserleri ile de zenginleştirilen bu sergi, Türk otelcilik tarihine ışık tutuyor. Bu serginin tüm Türkiye’yi dolaşarak, geleceğin turizm çalışanlarına da yol gösterici olmasını arzu ediyoruz. Replikalar, Park Dedeman Trabzon’da 15 Ekim tarihine kadar herkesin ziyaretine açık olacak” dedi.

Dedeman’dan Trabzon’un turizmine destek

50 yılı aşkın tecrübesi ve ikisi yurt dışında olmak üzere 17 oteli ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Dedeman Turizm Grubu bünyesinde yer alan Park Dedeman Trabzon, bundan 4 yıl önce hizmete açılmıştı. Konforlu 149 odası ve kapsamlı toplantı salonları ile hizmet sunan, online oda satışı sitelerinin verilerine göre ilin misafir memnuniyeti en yüksek oteli olan Park Dedeman Trabzon, iş dünyasını, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Bulundukları bölgelerin gelişimine yön veren bir grup olduklarını ifade eden Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Trabzon ilimizin gelirinin yüzde 55’i turizm kaynaklı. Yakın bölgede Körfez ülkelerinden direkt uçuş olan tek il Trabzon. COVID-19 nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde de Trabzon ilimizin sahip olduğu bu turizm potansiyelini daha da ön plana çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. İcra Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Trabzon’a gelerek mülki amirleri ziyaret ettik, ilimizde turizmin gelişmesi adına neler yapabileceğimizi konuştuk.

Trabzon ilimizin kültürel ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve özellikle yerli turiste önemli bir seçenek sunmak için özel tatil paketleri hazırladık. Pandemi döneminde kalabalık olan deniz tatillerine alternatif olarak hazırladığımız tatil seçenekleri ile Uzungöl, Ayder Yaylası, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası gibi Trabzon’un birçok doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyoruz. Dileyen misafirler mavi tekne turunu da tercih edebiliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olacak tatil paketlerimiz ile herkesi Trabzon’a bekliyoruz.” dedi.

Park Dedeman Trabzon’da Güvende Kal

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 'COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında “Güvenli Turizm Sertifikası” aldıklarını belirten Park Dedeman Trabzon Genel Müdürü İlter Sipahi, Dedeman D-inovative Grubu tarafından hazırlanan “GÜVENDE KAL” manifestosu hakkında bilgiler verdi.

İlter Sipahi, “Güvende Kal’ önlemlerimiz; sosyal mesafe, hijyen, eğitim, sağlıklı besin olmak üzere 4 ana başlıktan, 50’yi aşkın alt başlıktan oluşuyor. Misafirlerimiz kendilerini evlerinde olduğu gibi güvende hissetsinler istiyoruz. “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ile ağırladığımız misafirlerimiz için, otelimize ilk girişlerinden itibaren temassız hizmet anlayışı önceliğimiz” dedi.

Dedeman yönetimi Trabzon yerel makamları ziyaret etti

Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özmestçi, Dedeman Turizm Grubu İcra Kurulu Üyeleri, Park Dedeman Trabzon Genel Müdürü İlter Sipahi ile yerel makamları ziyaret etti.

Dedeman yönetimi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya gelerek Trabzon ilinin turizm gündemini değerlendirdikleri görüşmeler gerçekleştirdiler.
 

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