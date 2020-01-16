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“Deep Space Koleksiyonu” ile Uzaya Yolculuk

Zamansız parçaların tasarımcısı Melis Goral, 2020 yılına yeni koleksiyonu Deep Space ile merhaba diyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 10:13
“Deep Space Koleksiyonu” ile Uzaya Yolculuk

Deep Space Koleksiyonu” ile Uzaya Yolculuk

Deep Koleksiyonu’nun eşsiz iki kapsül koleksiyonundan biri olan Deep Space uzayın ve kuzeyin ışıklarından ilham alınarak hazırlandı.

Tasarımlarında art-deco ve geometrinin hayat bulduğu mücevherleri ile Melis Goral, yeni koleksiyonu Deep Space’de uzayın ve kuzey ışıklarının imgesel ilhamını altın ve değerli taşlarla buluşturdu.

Rose altının onyx, malachite, lapis ve pırlantanın bir araya gelerek gökyüzünün ışıltısını mücevhere dönüştüren parçalar birer limited edition özelliği taşıyor.

Melis Goral’ın kuzey ışıklarının imgesel romantikliğini yansıttığı bu tasarımlarına Bebek Showroom, Beymen mağazaları, Moda Operandi ve Ounass.com’dan ulaşılabiliyor.

Melis Goral Hakkında

Melis Goral hem hayal dünyasını hem de ailesinin 3.kuşak temsilcisi olarak kültürel mirasını mücevher tasarımlarında yansıtıyor. Koleksiyonlarında sanattan, mimari yapılardan, farklı kültürlerden etkilenmekle birlikte düşünsel ve manevi değerlerden ilham alıyor. Erişilebilir lüks anlayışını özümseyen Melis Goral, Instituto Europeo Di Milano’da mücevher tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek adını taşıyan markasını 2014 yılında kurdu.

Marka estetiğinin temelinde Art Deco akımının poetik duyarlılığı ve geometrik görü yatıyor. Göz alıcı renkli taşların, yalın formlarda değerli taşların ve opak mine detaylarının birbirinden farklı zengin pırlanta kesimleri ile bir araya geldiği Melis Goral tasarımları rose gold ve beyaz altın şıklığı eşliğinde mücevher sektöründeki imzasını belirginleştiriyor.

Özgünlüğü lineer, yapısal ve akışkan formları uyum içerisinde bağdaştırarak soyut olmanın yanı sıra göz alıcı ve modern tasarımlar yaratmasına dayanıyor. Birlikte çalıştığı zanaatkârların tecrübesi ve mirası sayesinde mücevherat sanatına güncel ve rafine bir anlayış katıyor.

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