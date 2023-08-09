DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Başlıyor
İstanbulluların vazgeçilmez konser mekanı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu’nda BKM Organizasyonu’yla gerçekleşecek “DenizBank Açıkhava Etkinlikleri” başlıyor.9 Ağustos'ta Ajada Pekkan konseri ile start alacak etkinlikte Kenan Doğulu, Cem Adrian, Candan Erçetin, Zengin Mutfağı, Çok Güzel Hareketler 2 ve gazapizm Senfoni İsyanbul 2023 konserleri yer alacak.Etkinlik biletleri Biletix'ten temin edilecek.
Etkinlik Programı;
9.08.2023 Çarşamba Ajda Pekkan
10.08.2023 Perşembe Kenan Doğulu
11.08.2023 Cuma Cem Adrian
12.08.2023 Cumartesi Candan Erçetin
14.08.2023 Pazartesi Zengin Mutfağı
25.09.2023 Pazartesi Çok Güzel Hareketler 2
26.09.2023 Salı Gazapizm Senfoni İstanbul 2023