Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor



Türkiye bu sesi çok sevdi. “Bu Gece” ve “Bakma Öyle Bana” şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Derya Yıldırım, bu kez bir yeniden yorumla dinleyiciyle buluşuyor.

Rafet El Roman’dan severek dinlenilen “Bana Sen Lazım” şarkısını yeniden yorumlayan sanatçı, sözleri Rafet El Roman ve Ender Gündüzlü, bestesi Ender Gündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyan şarkının düzenlemesini kendisi üstlendi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı, Derya Yıldırım’ın yorumuyla dinleyiciyi alıp tamamen başka bir yere götürecek.

Bana Sen Lazımsın şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, stil danışmanlığını İlayda Velioğlu, görüntü yönetmenliğini Kadir Yücel’in üstlendiği klip, şarkıyla aynı anda Sony Music Türkiye kanalında yayında.