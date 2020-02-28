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Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor

Türk müziğinin yeni sesi Derya Yıldırım güçlü yorumuyla bu kez bir yeniden karşınızda.

28 Şubat 2020 Cuma 12:05
Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor

Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor


Türkiye bu sesi çok sevdi. “Bu Gece” ve “Bakma Öyle Bana” şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Derya Yıldırım, bu kez bir yeniden yorumla dinleyiciyle buluşuyor.

Rafet El Roman’dan severek dinlenilen “Bana Sen Lazım” şarkısını yeniden yorumlayan sanatçı, sözleri Rafet El Roman ve Ender Gündüzlü, bestesi Ender Gündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyan şarkının düzenlemesini kendisi üstlendi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı, Derya Yıldırım’ın yorumuyla dinleyiciyi alıp tamamen başka bir yere götürecek.

Bana Sen Lazımsın şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, stil danışmanlığını İlayda Velioğlu, görüntü yönetmenliğini Kadir Yücel’in üstlendiği klip, şarkıyla aynı anda Sony Music Türkiye kanalında yayında.

Anahtar Kelimeler:
Bana Sen LazımsınDerya Yıldırım
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