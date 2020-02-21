Devran İskender’den yeni klip



Ankara'da doğdu ama kendisi Amasyalı. Memur bir babanın oğlu olan Şarkıcı Devran İskender, bir tarafı Konya Akşehir, bir yanı Nevşehir Hacıbektaş, Yozgat Sarıkaylı, Nevşehir ve Denizli'de de bulundu. Memur babasıyla birlikte gittiği her şehirin müziğinden kültüründen etkilenen Devran İskender, yeni şarkısı Eyvah ile hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Devran İskender, söz ve müziği Murat Sağır’a ait olan ‘Eyvah’ isimli şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Mustafa Özen’in yönetmenliğinde gerçekleşen klibin çekimi Ümraniye platolarında yapıldı.

Klip çekiminde İskender’e çeken Venezüela güzeli eşlik etti.