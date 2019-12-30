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Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:53
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), 10. kez Dicle Koğacıoğlu Makale Ödül Töreni ve Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl; Rabia Demirci, Deniz Nihan Aktan, Güley Bor, İpek Bozkurt ve Gizem Sivri’nin makaleleri ödüle layık görüldü.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Seda Kalem, Dicle'nin önce öğrencisi oldum. Sonra meslektaşı ve arkadaşı oldum, ama hep öğrencisi olarak kaldım. Ondan öğrenmeye devam ettim. Bir ödülün 10 yıldır devam etmesi akademik açıdan çok önemli” dedi.

Kolaylaştırıcılığını Işık Üniversitesi’nden Nurcan Özkaplan’ın üstlendiği panelde Deniz Nihan Aktan “Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları”, Rabia Demirci "İmkan ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği”, Güley Bor ve İpek Bozkurt “Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi” ve Gizem Sivri “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840 – 1919)” üzerine konuştu.

Panelin ardından düzenlenen “Dicle’ye Dair” başlıklı bölümde, dostları ve arkadaşlarının Dicle Koğacıoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştıkları film gösterildi. Kapanış konuşmasını yapan SU Gender Direktörü Hülya Adak, “Dicle 10 yıldır bizi burada hem birbirimizle hem de yeni araştırmalarla buluşturuyor” dedi.

Dilce Koğacıoğlu Makale Ödülleri; 2009 yılında hayata veda eden genç sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına düzenleniyor. Ödül töreni ve konferans; Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla 2010 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle SU Gender tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu yıl üçüncülüğü iki makalenin paylaştığı ödül sıralaması şu şekilde oldu:

-Birinci

Rabia Demirci, “İmkân ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği”

-İkinci

Deniz Nihan Aktan, “Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları”

-Üçüncü

Güley Bor ve İpek Bozkurt, “Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi”

-Üçüncü

Gizem Sivri, “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve

Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)”

Son Güncelleme: 30.12.2019 09:56
Anahtar Kelimeler:
Dicle Koğacıoğlu Makale ÖdülleriSabancı Üniversitesi
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