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Dijital Esaret'in vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği Dijital Esaret, 10 Nisan’da vizyonda olacak. 

03 Mart 2020 Salı 09:52
Dijital Esaret'in vizyon tarihi belli oldu

Dijital Esaret'in vizyon tarihi belli oldu


Ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven, büyük beğeni toplayan Mandıra Filozofu’ndan sonra bir Çökertme filmiyle daha adından söz ettirecek. Senaryosunu Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği Dijital Esaret, 10 Nisan’da vizyonda olacak. Mandıra Filozofu’nun çekildiği koyda çekilen ve merakla beklenen film, sinemasevere çok farklı bir deneyim yaşatacak.

MinT Yapım’ın yeni sinema filmi Dijital Esaret, sinemaseverleri yeni suçlar ve suçlular ile tanıştıracak. Pek çok ilke imza atacak filmi izlerken telefonların açık tutulması istenerek sinemaseverlere ezberleri bozacak bir deneyim yaşatacak.

Mandıra Filozofu filmiyle dikkat çeken Bodrum Çökertme’de özel olarak hazırlanan platoda çekilen film; farklı hikayesi ve sinemaseverlere yaşatacağı farklı deneyimlerle olduğu kadar doğal güzellikleri yansıtan görüntüleriyle de adından söz ettirecek.

“Geleceğin Filmi” olarak anılan Dijital Esaret, internetsiz nefes bile alamadıklarını söyleyen gençlerin, işledikleri suçlardan dolayı gönderildikleri sıra dışı bir cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor.

Rasim Öztekin’in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan, Berrak Kuyucuoğlu gibi birbirinden yetenekli genç isimler yer alıyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk oturuyor.

Anahtar Kelimeler:
Dijital EsaretMandıra Filozofu
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