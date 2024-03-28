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‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de sahnelendi

Agatha Christie'nin 1933 yılında İstanbul Pera Palas'ta kaleme aldığı ve kült eserler arasında edebiyat, tiyatro ve sinema dünyasında adından söz ettiren ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de izleyenle buluştu

28 Mart 2024 Perşembe 17:51
‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de sahnelendi






‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de sahnelendi

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen “Dünya Tiyatrolar Haftası” etkinliklerinin ikinci gününde polisiye romanın en önemli isimlerinden Agatha Christie'nin 1933 yılında İstanbul Pera Palas'ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri “Doğu Ekspresinde Cinayet” izleyicilerle buluştu.

Tiyatro Ak’la Kara tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatroya uyarlanan oyuna Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Savaş Özdural ve Atilla Şendil’in yönetmenliğini üstlenip oynadığı oyunda Özden Ayyıldız, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Ilgın Angın, Can Esendal, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu da rol aldı.

Oyunun kostüm tasarımını Pelin Turancı, dekor tasarımını Serkan Kavurt, müziklerini Fatih Özacun hazırladı.

Oyunda İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde işlenen bir cinayetin çözümlenmesi sürecinde yaşananlar sahnelendi.

Usta oyuncu Atilla Şendil, Agatha Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot rolüyle izleyici karşısına çıktı.

İki perdelik oyunun bitiminde izleyiciler oyuncuları ayağa kalkarak dakikalarca alkış yağmuruna tuttu. Atilla Şendil, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Maltepeli izleyiciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek Maltepe Belediyesi’ne düzenlediği Tiyatrolar Haftası etkinliği için teşekkür etti. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman tarafından oyunculara günün anısına el yapımı tabak takdim edildi. 

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