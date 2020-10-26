Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha

Dr.Bülent Kalaycı doktorluğunun yanında yazdığı başarılı kitapları ile de beğeni topluyor.İlk kitabını 2012 yılında "Alacağım var zamandan" yayımlanan Dr.Bülent Kalaycı, bu kitabında daha sonra 2003 yılında meydana gelmiş bir tecavüz olayından etkilenerek, olayı yaşayan 13 yaşındaki N.Ç. ‘nin başına gelenlerden esinlenerek hayal ürünü bir hikaye yaratmıştır. Bu kitabı ile toplumsal boyutu olan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için insanlığa seslenmek istediğini ifade etmiştir.

Bu kitabından sonra “Balkan Zulmü Çanakkale Zaferi” kitabını yazan Dr.Bülent Kalaycı bu kitabında Balkan savaşında yaşanan olayları konu olarak ele almış.

Dr. Bülent Kalaycı’nın 2019 Ocak ayında çıkan kitabı ise tamamen farklı bir konu üzerine… “Mustafa Kemal ve Prenses Mevhibe Celalettin- Hadi Gel Anadolu’ya Geçelim” adlı kitabında Prenses Mevhibe Celalettin ve Mustafa Kemal’in yollarının nasıl kesiştiği anlatılıyor. Prenses Mevhibe Celaettin, Abdülhamit’in kız kardeşi Cemile Sultan’ın torunudur. Saraylarda doğmuş ve büyümüş, evlenmiş, sevdiği adam uğruna evlilğini bitirmiştir. Kıbrıs, Fransa, Almanya’da çok hızlı bir hayat yaşamış, Osmanlı’nın tutuculuğuna rağmen tam bir Avrupalı gibi davranmıştır.Mütakere döneminde Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış, onun evinde yaptığı gizli toplantılarına katılmış, hatta verdiği gizli görevle İtalyan Elçiğindeki baloya katılarak bilgi toplamıştır. Mustafa Kemal Paşa ulusal kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun’a doğru yola çıkacağında yolculuk için bizzat davet ettiği kadındır.

Son kitabı “General’in Aşkı” kitabının konusu ise kısaca şöyle; İstanbul'da Yahudi kızı Raşel ile Deniz Harp Akademisi'nde okuyan Sedat'ın arasında geçen bir aşk hikayesidir.