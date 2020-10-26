Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha

Dr.Bülent Kalaycı doktorluğunun yanında yazdığı başarılı kitapları ile de beğeni topluyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:03
Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha

Dr.Bülent Kalaycı’dan bir güzel eser daha

   Dr.Bülent Kalaycı doktorluğunun yanında yazdığı başarılı kitapları ile de beğeni topluyor.İlk kitabını 2012 yılında "Alacağım var zamandan"  yayımlanan Dr.Bülent Kalaycı, bu kitabında daha sonra 2003 yılında meydana gelmiş bir tecavüz olayından etkilenerek, olayı yaşayan 13 yaşındaki N.Ç. ‘nin başına gelenlerden esinlenerek hayal ürünü bir hikaye yaratmıştır. Bu kitabı ile toplumsal boyutu olan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için insanlığa seslenmek istediğini ifade etmiştir. 

   Bu kitabından sonra “Balkan Zulmü Çanakkale Zaferi” kitabını yazan Dr.Bülent Kalaycı bu kitabında Balkan savaşında yaşanan olayları konu olarak ele almış.

Dr. Bülent Kalaycı’nın 2019 Ocak ayında çıkan kitabı ise tamamen farklı bir konu üzerine… “Mustafa Kemal ve Prenses Mevhibe Celalettin- Hadi Gel Anadolu’ya Geçelim” adlı kitabında Prenses Mevhibe Celalettin ve Mustafa Kemal’in yollarının nasıl kesiştiği anlatılıyor. Prenses Mevhibe Celaettin, Abdülhamit’in kız kardeşi Cemile Sultan’ın torunudur. Saraylarda doğmuş ve büyümüş, evlenmiş, sevdiği adam uğruna evlilğini bitirmiştir. Kıbrıs, Fransa, Almanya’da çok hızlı bir hayat yaşamış, Osmanlı’nın tutuculuğuna rağmen tam bir Avrupalı gibi davranmıştır.Mütakere döneminde Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış, onun evinde yaptığı gizli toplantılarına katılmış, hatta verdiği gizli görevle İtalyan Elçiğindeki baloya katılarak bilgi toplamıştır. Mustafa Kemal Paşa ulusal kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun’a doğru yola çıkacağında yolculuk için bizzat davet ettiği kadındır.

Son kitabı “General’in Aşkı” kitabının konusu ise kısaca şöyle; İstanbul'da Yahudi kızı Raşel ile Deniz Harp Akademisi'nde okuyan Sedat'ın arasında geçen bir aşk hikayesidir. 

Anahtar Kelimeler:
Dr.Bülent Kalaycı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Sanat Pazarı Maçka Parkı’nda Açılıyor
Sanat Pazarı Maçka Parkı’nda Açılıyor
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
1 dakikalık 100 film, 1MinuteFilmFestival ile İstanbul’da
1 dakikalık 100 film, 1MinuteFilmFestival ile İstanbul’da
Toplumların sanata bakış açılarında sosyal sanat galerisi faktörü
Toplumların sanata bakış açılarında sosyal sanat galerisi faktörü
Pandemi tiyatroları vurdu, kütüphaneleri özendirdi
Pandemi tiyatroları vurdu, kütüphaneleri özendirdi
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali heyecanı başladı
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali heyecanı başladı
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı
Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı
Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor
Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim