Dünya Müzik Günü | İstanbul'un dört bir yanında kutlama var
İBB, “Dünya Müzik Günü’’ için kentin dört bir köşesinde konserler düzenleyecek. Kentin 17 farklı park, meydan ve sokağında müzik seslerinin yükseleceği etkinlikler İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak. Sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek müzik ziyafeti, İBB Saraçhane Binası’nda gerçekleşecek kapanış konseri ile sona erecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nü konser serileriyle kutlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliklerle müzik parklara, meydanlara ve sokaklara taşınacak. İstanbullular, ücretsiz gerçekleşecek konserlerle yılın en uzun gününü müzikle geçirecek.
İBB, çeşitli sanatçı ve toplulukların konser ve dinletiler gerçekleştirdiği bu özel günde pandemi nedeni ile zor günler geçiren müzisyenlere destek verecek. İstanbulluları da kentin dört bir yanından yükselen müzik sesleriyle buluşturacak.
“Dünya Müzik Günü’’ konserleri, Tuzla’dan Beylikdüzü’ne İstanbul’un 17 farklı noktasında sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar devam edecek. Farklı tarzdan sanatçıların yer alacağı etkinlikler, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası’nın kapanış konseriyle sona erecek. Etkinlikler İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak.
1981 yılında Fransa'da başlayan “Dünya Müzik Günü”, kısa sürede Avrupa’da ve kıtayı aşarak dünyanın farklı ülkelerinde kısa sürede benimsendi. Günümüzde yaklaşık 130 ülkede bin kentte kutlanan Dünya Müzik Günü’nde ‘‘her yerde herkes için müzik’ anlayışıyla ücretsiz konserler düzenleniyor. Profesyonel ve amatör müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek ve halkı müzikle buluşturmak amaçlanıyor.
“Dünya Müzik Günü’’ konser programı şu şekilde:
Anadolu Yakası
Tuzla Atatürk Meydanı
Saat :10.00 Sanatçı: Hasan Ali Sezer
Kartal Özgürlük Parkı
Saat 13.30 Sanatçı: Gamze Cankurt
Maltepe Etkinlik Alanı
Saat 16.00 Sanatçı: Filiz Saltık
Üsküdar İletişim Noktası
Saat 13.30 Sanatçı: Çiğdem Denk
Çekmeköy Madenler İletişim Noktası
Saat:19.45 Sanatçı: Neslihan Avcı
Beykoz Sahil-Kanlıca İskelesi
Saat:10.00 Sanatçı: Kemal inci
Ataşehir Kriton Curi Parkı
Saat:16.00 Sanatçı: Bünyamin Adıyaman
Saat:17.00 Sanatçı: Mert Deniz
Saat:18.00 Sanatçı: Serdar Bıçakçı
Saat:19.45 Sanatçı: Rıza Burak Demirkesen
Kadıköy Beşiktaş İskele Önü
Saat:16.00 Sanatçı: Bilge Yağmur Erkasap
Avrupa Yakası
Saat: 16.00 Sanatçı: Osman Kayalak
Saat:17.00 Sanatçı: Ali Sevinç
Saat:18.00 Sanatçı: Ahmet Atahan Çiftçi
Saat: 19.45 Sanatçı: Merve Çaloğlu
Şişli Meydan
Saat:15.00 Sanatçı: Ece Toprak
Saat:16.00 Sanatçı: Gürkan Alkanlar
Saat: 17.00 Sanatçı: Ali Yalçın
Zeytinburnu Sahil
Saat:19.45 Sanatçı: Seda Okuyucu
Bakırköy Sahil Parkı
Saat: 16.00 Sanatçı: Burcu Bergiten
Bayrampaşa Kocatepe Parkı
Saat:13.30 Sanatçı:Yahya Egehan İnce
Saat:15.00 Sanatçı:Kübra Yaşar(Kezzo)
Saat:16.00 sanatçı: İlyas Kırbaş
Saat:17.00 Sanatçı: Zafer Saka
Başakşehir Sular Vadisi
Saat:10.00 Sanatçı: İlhan Gülten (Koliva)
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
Saat:10.00 Sanatçı: Şafak Pala
Avcılar Sahil Parkı
Saat:13.30 Sanatçı: Fındık Buse
İBB Saraçhane Binası
Saat:19.45 İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası