Dünyaca Ünlü Antika Halı Koleksiyonerleri İstanbul’da Buluşacak

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB)’in organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 6-9 Haziran tarihleri arasında The Marmara Taksim’de gerçekleşecek konferans ve fuara dünyaca ünlü halı, kilim, dokuma uzmanları, sanat tarihçileri, akademisyenler ve koleksiyonerler katılacak. Konferans kapsamında paha biçilmez değerdeki halı, kilim ve dokumalardan oluşan sergiler de ziyaretçilerle buluşacak.





Diler: “ICOC Istanbul, halı ülkesi Türkiye için önemli bir fırsat”

Türkiye’deki organizasyonu üstlenen İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB)’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, ICOC’un pandemiden sonra düzenlediği ilk etkinlik için İstanbul’u seçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Bu seçimde, Türkiye’nin bir halı ülkesi olması, müze koleksiyonlarının ihtişamı, kültürel ve gastronomik zenginliği de önemli bir rol oynuyor kuşkusuz” dedi.

Türk halı sektörünün şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98.2’lik bir artış gerçekleştirdiğini belirten Diler, halı ve kilimlerin de tıpkı resim ve heykel gibi birer sanat eseri olduğunun altını çizdi. ICOC organizasyonunun, bu alandaki en önemli etkinliklerden olduğunu belirten Diler, sözlerini şöyle sürdürdü: “ICOC Istanbul, bütün dünyaya halı, kilim ve dokuma sanatının ana yurdunun Anadolu olduğunu bir kez daha göstermemiz ve geleneksel sanatımızı geleceğe aktarmak için büyük bir fırsat.”

Oruç: “Bu uluslararası zirvede ilk kez dokuma geleneğinin geleceğini konuşacağız”

İHİB Yönetim Kurulu Üyesi ve ICOC Istanbul Yerel Komite Başkanı Serra Oruç ise, ICOC’un ilk kez geleceğe de bakacağının altını çizerek şunları söyledi: “Dört yılda bir düzenlenen uluslarası konferansın amacı; koleksiyonerlik bilincini geliştirmek, halı ve kilimlerin birer kültür ve sanat eseri olduğunu ortaya koymak. İstanbul’da yapılacak buluşmada ilk kez, geçmişten geleceğe bir zaman çizgisi benimseyerek yeni bir pencere aralamayı hedefliyoruz. Dokuma geleneğinin geleceğini konuşmak istiyoruz. Konferans bildirilerinin temel noktası dokuma geleneğinin geleceği olacak. Bu nedenle iki gün sürecek konferansın temaları, ‘Doğu Halıları Etütleri 2024’, ‘Halı Dokumacılığı ve Koleksiyonculuğun Geçmişi ve Geleceği’, ‘Tarihi Halılar ve Tekstiller’, ‘Çağdaş Sanat, Tasarım ve Yeni Üretim’ olarak belirlendi. Amaç, bu alanda eğitim gören öğrencilerin de motive edilmesi.”

Halı, kilim koleksiyonerlerinin, uzmanların ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek ICOC Istanbul konferansının açılış konuşmasını, İslami Sanatlar ve Ortadoğu Tarihi uzmanı Prof. Walter Denny yapacak. The Marmara Taksim’de gerçekleşecek konferansta, dünyanın pek çok ülkesinden uzmanlar halı, kilim ve dokuma konularındaki özgün araştırmalarını sunacak.

Konferans süresince The Marmara’da gerçekleşecek Antika Halı Fuarı’nda, Kuzey Afrika, Anadolu, Orta Asya, İran, Kafkasya, Hindistan, Tibet ve Uzak Doğu’dan halılar, göçebe, konar göçer ve yerel dokumalar ile düz dokuma örnekleri dahil, geleneksel halılar yer alacak.

Sarayda antik halı, galeride güncel dokuma

Türkiye’de ilk kez 2007 yılında yine İstanbul’da yapılan ve antika halı tutkunlarıyla koleksiyonerler arasında büyük yankı uyandıran Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (ICOC)’un bu yılki programında, konferans ve fuarın yanı sıra Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Tophane-i Amire’de düzenlenecek ana sergiler ile, İstanbul’un farklı müze ve galerilerinde açılacak, özel koleksiyonlardan ve güncel sanat çalışmalarından oluşan paralel sergiler yer alıyor.

Envanterinde 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimi ve zengin bir coğrafyadan eserler bulunduran Türk İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan seçilen 45 eserin yer alacağı serginin hazırlıkları devam ediyor. Bu eserlerin 9’unun restorasyonu yapılarak yeniden hayata kazandırılacak olması, müzenin kültürel devamlılıktaki misyonuna katkı sağlayacak. Çoğunluğu daha önce görülmemiş ve yayınlanmamış eserlerden yola çıkarak yapılan seçkinin, halı uzmanlarına ve meraklılarına yeni bir diyalog alanı sunması hedefleniyor.

Topkapı Sarayı, özellikle tekstil ve porselen anlamında dünyanın en değerli koleksiyonuna sahip.

16. yüzyıldan itibaren kimliğine kavuşan saray halılarının üretimi bugün de Milli Saraylar Hereke fabrikasında devam ediyor. ICOC kapsamında Dolmabahçe salonunda düzenlenecek sergide, saray koleksiyonlarından halı ve tekstiller ilk defa bu tarih çizgisinde gösterime sunulacak. ICOC katılımcıları Topkapı Sarayı’nda, özel törenlerde giyilen kaftanların ve tılsımlı gömleklerin yer aldığı “Elbise-i Hümayun” sergisini de ziyaret edecek.

Tophane-i Amire’deki sergi ise özel koleksiyonlardan derlenen kilim ve objelerden oluşuyor. Türkiye’de özel koleksiyonların halı ve kilime verdiği değeri yansıtması ve yeni koleksiyonerleri teşvik etmesi anlamında önemli bir rol üstlenen bu sergide, aralarında Ali Rıza Tuna, Işıl Akbaygil, Peter Scholten, Thomas Herr, Tim Hayes ve Ziya Bozoğlu’nun yer aldığı pek çok koleksiyonerden ödünç alınan eserler görülebilecek.