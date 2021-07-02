Dünyaca ünlü suç yazarı, Türkiye'deki tarikatları duyunca şoke oldu



Suç ve tarikat üzerine yazdığı kitaplarıyla tüm dünyada tanınan Jean-Christophe Grangé, GAİN’in merakla takip edilen programı ‘Konuşmamız Lazım’da Çınar Oskay’ın konuğu oldu. Sohbetin tarikat ve siyaset ilişkisine dair bölümünde ünlü yazar, Oskay’ın Gülen ve Adnan Hoca tarikatları hakkında anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Grangé yeni kitabında bu konulara mutlaka yer vereceğini söyledi.

Her bölümde birbirinden çarpıcı isimleri ağırlayan ‘Konuşmamız Lazım’da Çınar Oskay’ın bu haftaki konuğu, suç ve tarikat üzerine yazdığı kitaplarıyla tüm dünyada tanınan Fransız yazar Jean-Christophe Grangé’ydi. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Fransız yazar ve Oskay’ın tarikatların politik iktidar üzerinde söz sahibi olup olmadıklarına dair sohbetiydi.

ABD’li oyuncu Tom Cruise’un Scientology tarikatıyla ilişkisini yorumlayarak söze başlayan Grangé, kişilerin zenginlikten, şöhretten ve kendilerinden öte bir şeye inanma özlemini göstermesi açısından, tarikatları tehlikeli olduğu kadar ilginç de bulduğunu anlattı.

Hindistan’daki aşırı maneviyatçı toplumsal yapıya büyük bir saygı duyduğunu ifade eden yazar, Avrupa’daki materyalist yaklaşımın çok dışında bir bakış açısı sunan bu yapının iktidar biçimine dönüşmesiyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Bunun bazen tehlikeli örnekler doğurabileceğine dikkat çeken Oskay ise Adnan Hoca ve Gülen tarikatlarıyla ilgili bilgi verdi. Duydukları karşısında çok şaşıran Jean-Christophe Grangé, “Bu hikâyeleri kitaplarımda mutlaka göreceksiniz” diyerek konunun ne derece ilgisini çektiğini özetlemiş oldu.

Sıradışı fikirleri ve dünyaya yön veren söylemleriyle birbirinden önemli isimleri ağırlayan ‘Konuşmamız Lazım’ yeni bölümleriyle GAİN’de!

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