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Dünyaca ünlü yazardan merhamet kitabı

70 kitabın dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf, Covid-19 günlerinde son çıkan kitabı “Merhamet Nedir ve Nasıl Merhametli Olunur?” ile gündemde.

11 Ağustos 2020 Salı 23:11
Dünyaca ünlü yazardan merhamet kitabı


Dünyaca ünlü yazardan merhamet kitabı

Kitapları 73 dile çevrilen, tüm dünyada kişisel gelişim okurları tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta merhamet konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor. 
A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 


Kitapta merhamet üzerine önemli tespitler yapan yazar şunları söylüyor:


Merhamet, sevginin en güzel çiçeğidir. Merhamet evrensel bir duygudur. Yani her canlı varlığa hastır çünkü "can" denilen ebedi ruhi özden kaynaklanmaktadır. Herkes kalbinde merhamet ile doğar ama acımasız toplumun etkisiyle merhametsiz hale gelebilir. 

Merhamet kayırmak, sakınmak, korumaktan ziyade acıyı ortaklaşmak, ıstırabı birlikte yaşamak anlamına gelmektedir. Herhangi bir canlı varlığın kederini, acısını, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duymak ve yardım hisleriyle dolmaktır merhamet.

Küsenle barışmayı, aleyhine de olsa gerçeği söylemeyi, kötülük yapana iyilik yapmayı, zulmedeni affetmeyi, hoşgörülü olmayı, pozitif diyalog kurmayı, güler yüzlü olmayı, barışı sağlamayı, dostça davranmayı, bağışlayıcı olmayı vs. sağlayan şey merhamettir. Merhamet gücüyle bir insan zarar vermekten, küçük düşürmekten, hakaret etmekten, ezmekten, kalp kırmaktan, aşağılamaktan, baskılamaktan, suistimal etmekten, hükmetmekten vs. uzak durur.

Bebek ilk doğduğunda tüm deneyimi merhametten ibarettir. O merhameti beraberinde getirir. Bu nedenle bebeğin orijinal yüzü merhamet yüzüdür. Merhametsizlik maskesi daha sonra verilecektir. Çevre ona merhametsizlik maskesi takacaktır.

Günümüzün küresel toplumu şartlandırmalar aracılığıyla merhametsizlik hipnozu altındadır. Herkese ta çocukluktan beri dayatılan "başarılı olma" hırsı insanları merhametsiz yapar. Zira küresel rekabet ortamında başarılı olmak için insan merhametsiz olmak zorundadır. 

Yalnızca tekâmül ederek insan merhametsizlik hipnozundan çıkabilir. Tekâmül eden insan gitgide haset, nefret, husumet, hiddet, şiddet vb. şeylerden özgürleşir ve dünyaya ilk geldiği zamandaki merhamet dolu hale geri döner. 
Kitaptan Başlıklar:
Bu kitabı okuyan herkes merhamet konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!
-Merhamet nedir?
-Merhamet repertuvarı nedir?
-Merhamet parametreleri nedir?

-Merhamet psikolojisi nedir?
-Merhamet sanatı nedir?
-Merhamet paradoksu nedir?
-Merhamet zirvesi nedir?
-Merhamet kılavuzu nedir?
-Merhamet ermişliği nedir?
-Merhamet vizyonu nedir?
-Merhamet mucizesi nedir?
Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak gibi insana dair hemen her konuda 70 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Merhamet Nedir ve Nasıl Merhametli Olunur? kitabı, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek bir başucu kitabı. 

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27
 

Son Güncelleme: 13.08.2020 19:06
Yorumlar
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Sema İslim 2020-08-12 11:00:27

Çok merak ettim. Kitabı hemen sipariş verdim

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Vildan G. 2020-08-12 18:13:19

Çok etkileyici, teşekkürler bu güzel haber için

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