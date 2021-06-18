Dut toplamayı biliyor musunuz?

Niloya, maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Her Salı ve Cuma günleri Niloya YouTube kanalında yeni bölümleriyle ekrana gelen çizgi film, öğretici içerikleriyle çocukların yaratıcılıklarının ve hayal dünyalarının gelişmesine de destek oluyor. Sevilen çizgi film karakteri, 18 Haziran Cuma günü yayınlanacak ‘’Dut Mevsimi’’ bölümünde bambaşka bir macera ile sevenleri ile buluşacak.

Resim yaparken ağaçtan dut düştüğünü fark eden Niloya, kendini bambaşka bir macerada buluyor. İzleyenlere dut meyvesini tanıtan çizgi film karakteri, 18 Haziran Cuma günü saat 15.00’ da Niloya YouTube hesabında minik izleyicileriyle bir araya gelecek.

18 Haziran Cuma günü Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek 136. Bölümün konusu ise şöyle;

Niloya bir ağacın altında büyük bir titizlikle resim çizmektedir. Mete de o’nu büyük bir ciddiyetle izlemektedir. Niloya’nın resminin ortasına bir adet karadut düşer. Çok şaşırırlar… Ama Mete durur mu? Hemen yere düşen dutu ağzına atar. Niloya ve Mete ağaçtaki dutları toplamak isterler. Kendileri ile birlikte etraftakilerden de yardım alırlar. Bu dut toplama işi gittikçe eğlenceli bir hal alır…