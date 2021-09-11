Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Duygu yüklü Macar melodileri Gain'de

Yazın sonbahara bağlandığı güzel bir Pazar günü, klasik müziğin belki de en duygu yüklü eserlerini çıkaran Macaristan’a doğru uzanmak istemez misiniz?

11 Eylül 2021 Cumartesi 11:48
Duygu yüklü Macar melodileri Gain'de

Duygu yüklü Macar melodileri Gain'de

GAİN’in çok sevilen programı Pazar Klasiği’nde bu hafta, Pablo de Sarasate'nin en bilinen eseri Zigeunerweisen ile Monti'nin Csárdás’ı dinleyici ile buluşacak. Eserleri iki genç ve çok yetenekli müzisyen, keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu ve piyanist Eylül Selamet yorumlayacak.

Son 6 haftadır her pazar evlerimizi klasik müziğin ruhu besleyen melodileriyle dolduran Pazar Klasiği, bu haftaki son bölümüyle izleyicileri adeta mest edecek. 17 ve 19 yaşındaki iki genç ve yetenekli müzisyen, keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu ve piyanist Eylül Selamet, bizleri Macaristan’ın duygu yüklü müzikal dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Bu bölümün repertuarında birinci sırada Pablo de Sarasate'nin en bilinen eseri Zigeunerweisen yer alıyor. 1878'de yazılan Zigeunerweisen, Almanca “çingene havaları” anlamına geliyor ve teması Çingene müziğine dayanıyor. Başdöndürücü bir teknikle icra edilen eser Macar danslarından esintiler taşıyor. Bölümün ikinci parçası ise, sadece klasik müzik severlerin değil, pek çok dikkatli kulağın yakından tanıdığı bir eser: Macaristan'ın ulusal dansı Csárdás. Monti'nin 1904 tarihli, rapsodi formatındaki bu eseri dünyanın en ünlü csárdás melodilerinden biri olarak kabul görüyor.

Pazar Klasiği’nin bu bölümünün çekimleri Şişli Mongeri Binası’nda gerçekleştirildi. Koridorları sanat ve tarihle dolu bu özel lokasyonun büyüleyici havası, eserlerin duygu yüklü ruhuna mükemmel şekilde eşlik ediyor. GAİN izleyicisini yine hem işitsel hem görsel olarak doyuracak keyifli bir 15 dakika bekliyor.

Müzisyenler hakkında

17 yaşındaki keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu, eğitimine 8 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 2017’de İsveç’te ve Sırbistan’da iki ayrı uluslararası yarışmada birinci oldu. Çalışmalarını halen Lili Tchumburidze’yle Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürüyor.

19 yaşındaki piyanist Eylül Selamet, eğitimine 7 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başladı. 2019’da Boğaziçi Filarmoni Orkestrası’yla çaldı. Çalışmalarına Moskova Çaykovski Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde devam ediyor.

GAİN’de yenilik zamanı! Yepyeni özgün içerikler GAİN Premium’da. Kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’ye Premium üyeliğe geçilebilecek. GAİN’in içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz olmaya devam edecek.   

Anahtar Kelimeler:
Macar MelodileriGAİN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dayı Şov'un ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu
Dayı Şov'un ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu
İstanbul Yeni Bir Müzik Festivali Kazanıyor
İstanbul Yeni Bir Müzik Festivali Kazanıyor
 Altın Güvercin Belygesil Geleceğe Not düştü
 Altın Güvercin Belygesil Geleceğe Not düştü
Azade Köker Kişisel Sergisi | Bir Katlin Provası
Azade Köker Kişisel Sergisi | Bir Katlin Provası
Altın Güvercin 24'ncü kez Kuşadası'ndan kanatlandı
Altın Güvercin 24'ncü kez Kuşadası'ndan kanatlandı
Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor
Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor
Kadıköy'de Rus Filmleri Haftası başladı
Kadıköy'de Rus Filmleri Haftası başladı
Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor
Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor
Yaz akşamlarında şarkılar ve türküler İstanbullularla buluştu
Yaz akşamlarında şarkılar ve türküler İstanbullularla buluştu
“Genco” ilk kez seyirci ile buluştu
“Genco” ilk kez seyirci ile buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim