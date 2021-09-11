Duygu yüklü Macar melodileri Gain'de

GAİN’in çok sevilen programı Pazar Klasiği’nde bu hafta, Pablo de Sarasate'nin en bilinen eseri Zigeunerweisen ile Monti'nin Csárdás’ı dinleyici ile buluşacak. Eserleri iki genç ve çok yetenekli müzisyen, keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu ve piyanist Eylül Selamet yorumlayacak.

Son 6 haftadır her pazar evlerimizi klasik müziğin ruhu besleyen melodileriyle dolduran Pazar Klasiği, bu haftaki son bölümüyle izleyicileri adeta mest edecek. 17 ve 19 yaşındaki iki genç ve yetenekli müzisyen, keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu ve piyanist Eylül Selamet, bizleri Macaristan’ın duygu yüklü müzikal dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Bu bölümün repertuarında birinci sırada Pablo de Sarasate'nin en bilinen eseri Zigeunerweisen yer alıyor. 1878'de yazılan Zigeunerweisen, Almanca “çingene havaları” anlamına geliyor ve teması Çingene müziğine dayanıyor. Başdöndürücü bir teknikle icra edilen eser Macar danslarından esintiler taşıyor. Bölümün ikinci parçası ise, sadece klasik müzik severlerin değil, pek çok dikkatli kulağın yakından tanıdığı bir eser: Macaristan'ın ulusal dansı Csárdás. Monti'nin 1904 tarihli, rapsodi formatındaki bu eseri dünyanın en ünlü csárdás melodilerinden biri olarak kabul görüyor.

Pazar Klasiği’nin bu bölümünün çekimleri Şişli Mongeri Binası’nda gerçekleştirildi. Koridorları sanat ve tarihle dolu bu özel lokasyonun büyüleyici havası, eserlerin duygu yüklü ruhuna mükemmel şekilde eşlik ediyor. GAİN izleyicisini yine hem işitsel hem görsel olarak doyuracak keyifli bir 15 dakika bekliyor.

Müzisyenler hakkında

17 yaşındaki keman sanatçısı Doruk Deniz Aksu, eğitimine 8 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 2017’de İsveç’te ve Sırbistan’da iki ayrı uluslararası yarışmada birinci oldu. Çalışmalarını halen Lili Tchumburidze’yle Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürüyor.

19 yaşındaki piyanist Eylül Selamet, eğitimine 7 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başladı. 2019’da Boğaziçi Filarmoni Orkestrası’yla çaldı. Çalışmalarına Moskova Çaykovski Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde devam ediyor.

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