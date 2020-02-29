DYO ile Kendin Yap: Hayal et duvarlarını resmet

Ressam ve duvar resimleri sanatçısı Yağmur Yörük ile yapılan işbirliği sonucunda ‘DYO ile Kendin Yap’ adı altında bir video serisi hazırlandı. DYO ile Kendin Yap serisini DYO’nun Instagram, Youtube, Facebook ve LinkedIn hesaplarından #KendinYapDYO hashtagiyle takip etmek mümkün.

Türk boya sektörünün öncü şirketi DYO; yaşadıkları mekânları güzelleştirmek isteyen tüketicilere ilham verecek bir çalışmaya imza attı. ‘DYO ile Kendin Yap’ adı altında başlatılan video serisinde, ressam ve duvar resimleri sanatçısı Yağmur Yörük, tüketicilerin evlerini, bulundukları mekânları nasıl dönüştürebileceklerinin ipuçlarını veriyor.

ETKİLİ VE ESTETİK DEĞİŞİMİN YÖNTEMLERİ ANLATILIYOR

Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran farklı uygulamaları devreye alan DYO bu kez de evinde değişiklik yapmayı planlayanlara ‘Kendin Yap’ dedi. Kendin Yap video serisi ile DYO, odalarda sadece belli duvarları boyayarak nasıl etkili ve estetik değişiklikler oluşturulacağını uygulamalı olarak gösteriyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Söz konusu video serisinde sanatçı Yağmur Yörük, duvarların nasıl ve hangi renklere boyanabileceğiyle ilgili öneriler sunarken, değişimde doğru adımların neler olduğunu anlatıyor. ‘Kendin Yap’ videolarında hem tasarımsal hem de renk ve şekil olarak öneriler paylaşılırken, tüketicilerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. ‘DYO ile Kendin Yap’ serisi DYO’nun Instagram, Youtube, Facebook ve LinkedIn hesaplarından #KendinYapDYO hashtagiyle takip edilebiliyor.