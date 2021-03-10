Elektro Gitar ve Klasik Gitar Tavsiyeleri ve Önerilen Markalar

Gitar denilince akla gelen en temel çeşitler arasında akustik veya klasik gitar ile elektro gitar vardır. Elektro gitar çalmak için öncelikli olarak biraz akustik ya da klasik gitar ile başlangıç yapmış olmak önemlidir. Kendi amfisi le birlikte elektro gitarlar, gitar kategorisi içerisinde yepyeni bir müzik türü olurken en iyi şekilde müziklerde de çok daha yetkin bir güce sahiptir. Dikkat çeken tarz noktasında erkeklerin de kadınların da çalabilecekleri elektro gitar modelleriyle beraber muhteşem bir ses çıkartmak ve daha geniş bir müzik türünde çalmak gibi bir girişim için her zaman önerilmektedir.

Gövde ve sap, gitarların temelde oluşan iki ana başlığıdır. Bununla beraber ilk ve önemli olan farklar arasında standart gitarlara göre gövde üzerinde ses deliği bulunurken, elektro gitarlarda ise ses deliği bulunmamaktadır. Bu da direkt olarak sesin bir yerden verilmesine nedendir. Bu anlamda da elektrik gitarlar için doğrudan ses amfi üzerinden dışarı çıkartılır. Elektro gitarlarda ses deliği olmasa da amfi ya da diğer adıyla yükselteçler, sesin daha da geniş bir alana yayılmasında ve de sesin çıkmasında yardımcıdır.

Pot, manyetik alanlar ve sapa doğru uzanan teller, elektro gitarı oluşturan alanlardır. Perde, fren, eşik ve inlaylar sap üzerinde yer alan spesifik diğer özelliklerdir. Her modelden modele göre de bu değişiklik göstermektedir. Baş adı verilen alanlarda sapın devamına uygun şekilde burgular da bulunurken, en iyi şekilde sesi çıkartmak adına teller önemlidir. Elektro gitar modellerinde teller, çelikte yapılır ve bu çalgı seti genel olarak evde, stüdyoda, sahnede ve profesyonel konser alanlarında oldukça uygun şekilde kullanılabilir.

Elektro Gitarlar İçin Amfi Önemli!

Ses ve tını açısından sahnelerde en çok dikkat çeken enstrüman elektro gitarlar olurken her açıdan da hem tok sesi hem de özel bir enstrüman oluşuyla beraber birçok gitar meraklısının zamanla kaydığı,ilgilendiği gitar türlerinden biri de elektro gitar olmaktadır. Eşsiz bir melodiye sahip olma konusunda uzunca süre çalabilme yeteneği geliştirme önemlidir. Bununla beraber iyi bir amfi sayesine de sesi dışarıya çıkartmak sizlere çok güç verecektir. Böylelikle her geçen gün daha da iyi olacak, tecrübe edinecek ve en iyi şekilde de dikkatli bir çalma gücünü fark edeceksiniz.

Elektronik Gitar Özellikleri Nelerdir?

Gitar konusunda elektro gitarların her zaman sahnede dikkat çektiği gibi birbirinden farklı alanlarda da en iyi enstrüman, müziklerde altyapı anlamında da gerçekten de çok hoş melodiler altyapıda sağlaması gibi dikkat çeken yanlarıyla bu gitarlar bilinirler. Seçim yapmak istediğinizde katı gövdeli mi yoksa boş gövdeli mi seçim yapacağınıza dair bir ikiye ayrılmış kategorilerden birini seçerek yola başlamalısınız.

Klasik Gitar Nedir?

Öncelikli olarak çalmak istediğiniz tarza uygun şekilde enstrüman seçimi, gitar dünyasında da geçerlidir. Bu dünyada da yine çalacağınız tür ve tarza uygun şey elektronik gitar ise buna göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Eğer yumuşak çalmayı seven biriyseniz, bu tonlarda çalmak için single manyetik tarz uygundur. Daha sert çalmak içinse EMG manyetik tarzlar uygun olurken birçok çeşit ve türe göre markalara göre de seçimler önemli olmaktadır. Bu açıdan baktığınızda da İbanez, Epiphone ya da Midex gibi markalar ön plana çıksa da aralarında en bilineni elektro gitarlar için Midex markası olmaktadır. Dayanıklı ve kaliteli olduğu gibi seçimleriniz konusunda sizi asla pişman etmeyecek özellikli modelleriyle beraber uzun yıllar boyunca keyifli bir elektronik gitar zevkini almak, tam tonu uydurmak için bu gitarlara dikkat edin.

Batı müziğiyle ilişkili olarak hoş bir enstrüman çalmak istediğinizde ilk akla gelenlerden bir de elbette ki klasik gitar olacaktır. Klasik gitarlar, günümüzde pek çok insan tarafından tercih edildiği gibi hem erkek hem de kadınların en çok meraklı olduğu müzik aletlerinden biridir. Çalan kişinin vokalliğini de yapmasıyla beraber melodiyle beraber vokalistin de sesi güzel olması sonunda harika bir ziyafet sağlanır.

Sap ve klavye için kullanılan ağaç türü, çeşitleriyle beraber bugün, birçok açıdan müzikte tonu ve rengi de değiştirmektedir. Ağaçların her biriyle yoğun ve ağırlıklı olarak çalışma yapılarak en iyi şekilde kaliteli bir gitar seçimi yapabilirsini. Klasik gitar modelleri günümüzde markalara göre değişkenlik göstermekte, tele vurulduktan sonra da sesin devamlılığını, tonunu en iyi şekilde göstermektedir.

Özen göstererek bu gitar ile ilgili olarak faydalanabileceğiniz pek çok marka ve model bulunur. Midex klasik gitarlar, genellikle kalitesi ve ses tınısı açısından en çok tercih edilen, gitaristlerin de pek sevdiği markalardan biridir. Ağır gitarlar yerine çok daha basit ve çok uygun fiyatlara bulacağınız gitarlar kategorisinde doğru marka seçimi Midex marka olacaktır.

Klasik Gitar Fiyatları

Birbirinden farklı gitar markası ve modelleri bulunur. Profesyonel gitarlar ve yeni başlayanlar için daha da basite indirgenmiş şekilde gitar modelleri bulunur. Gitar tellerinin kalitesi, gitarın kendi kalitesi ve dahası denecek nitelikte pek çok özellik olunca fiyatlarda buna göre değişkenlik gösterir. En iyi özellikleriyle beraber klasik gitarlar, özellik bakımından aradığınız modellere göre istediğiniz fiyatlarda bulunmaktadır.