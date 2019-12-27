Emaye Dili sergisi Beyoğlu'nda açıldı





Beyoğlu Belediyesi, uluslararası bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Oleksii Koval'ın "Emaye Dili" sergisi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Modern Emaye tekniğinin ustalarından birisi olan Oleksii Koval'ın 25 eserinin yer aldığı serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

KÜLTÜR SANAT ALANINDA ORTAK İŞBİRLİĞİMİZ VAR

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun bir kültür sanat şehri olduğunu belirterek, “Beyoğlu kültür sanatın her çeşidinin kendisini var edebildiği ve ifade edebildiği bir şehirdir. Tarihi derinliği olan bu şehrin tarihi bir binasında, ilk belediye binasında Oleksii Koval'ın sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oleksii Koval'ı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Çok değerli başkonsolosumuzla yakın bir mesaimiz var. Kültür sanat alanında ortak işbirliğimiz var. Ukrayna ve Türkiye halklarının birbirisi daha iyi tanımasına vesile olacak bu kültür sanat etkinliklerini yapmayı planladık ve bunların devamı da gelecek” dedi.

UKRAYNA’YI DOSTÇA BİR ORTAK OLARAK PEKİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin son yıllarda daha da arttığını belirterek, “Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği son yıllarda diplomasinin yanı sıra kültür sanat alanında da gelişmiştir. Ukrayna Türkiye’de çeşitli sanat alanlarında temsil edilmiştir. Ortak kültürel etkinliklerle Ukrayna’nın Türkiye’de olumlu bir şekilde özdeşleşmesini ve Ukrayna’yı Türk toplumunda dostça bir stratejik ortak olarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Dostum Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a işbirliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A YAPTIĞIM SEYAHATLER BANA İLHAM VERDİ

Türkçe ‘İyi akşamlar’ diyerek konuşmasına başlayan serginin sahibi sanatçı Oleksii Koval ise, “Bu serginin organizasyonunda yardımcı olan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuna ve Beyoğlu Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu sergide farklı yıllarda Emaye tekniğiyle yapmış olduğum eserler sunulmaktadır. Bu teknikte bir eser ön çalışmadan son çalışmaya kadar yirmiden fazla işlem görür.

İstanbul’a yaptığım seyahatler sergide sunulan Emaye eserleri yapmamda bana ilham verdi. O yüzden bu şehre ve insanlarına bana verdikleri izlenimler için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Modern emaye tekniğiyle oluşturulan eşsiz eserlerin yer aldığı sergi, 17 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.